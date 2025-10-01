AI Uso práctico desempaquetado por el clúster audiovisual de Madrid

La aplicación del mundo real de la inteligencia artificial (IA) sobre la industria audiovisual, aparte de las controversias, tomará el centro del escenario en las Iberseries & Platino Industria de Madrid el 1 de octubre. Organizado por el grupo audiovisual de Madrid, un grupo de interés económico que comprende más de 100 compañías con sede en Madrid, el taller estudiará siete estudios de casos, algunos de los miembros del clúster.

La intención es estudiar cómo la IA puede ser una herramienta útil en lugar de profundizar en cómo podría reemplazar los trabajos, según el director de iberserías, Samuel Castro.

Los temas a cubrir incluyen:

Estrategia de marketing y distribución de contenido audiovisual;

Gestión de flujo de trabajo para producciones audiovisuales con guión y sin guión;

Inteligencia artificial aplicada a VFX y postproducción en ficción y publicidad;

Visibilidad del contenido web en el nuevo ecosistema formado por motores de inteligencia artificial y modelos de idiomas grandes,

Y creación de contenido audiovisual deportivo

El moderador Enrenar León, un experto en tecnología especializado en el sector cultural, guiará el taller y facilitará el diálogo entre los participantes.

Estos son:

Brandominus – Víctor Guerra – CEO

Una agencia española de marketing digital especializada en estrategias basadas en datos. Su metodología combina creatividad, datos y análisis para ofrecer estrategias de marketing que están 100% orientadas a los resultados. Sirven como agencia estratégica para la Comisión de Cine de España y el clúster audiovisual de Madrid, entre otras organizaciones. «Nuestra participación en el panel trata sobre la importancia de la IA en la visibilidad de las marcas y el contenido audiovisual en los motores de IA de búsqueda y sobre cómo el auge de la IA ha cambiado la forma en que aparecemos en los resultados de búsqueda, y qué debemos cambiar para adaptarnos al nuevo paradigma de rango de búsqueda», dice Victor Guerra, CEO.

El Ranchito – Manuel Ramírez – Presidente

Estudio de VFX español líder conocido por los efectos visuales funcionan en producciones como «Game of Thrones» y «Sociedad de la nieve. » Fundado en 2004 por Félix Bergés y un equipo de los principales profesionales de la VFX, El Ranchito es un estudio de Madrid y Barcelona conocido por entregar efectos visuales de clase mundial con la creatividad, la precisión y la colaboración en su núcleo, con más de 200 artistas, los proyectos globales de los estudios en el cine, la televisión y la publicidad y la publicidad. Más de 1.400 artistas en 14 ciudades, incluidos Los Ángeles, Londres, Montreal, Mumbai y Bogotá.

Metropolitan of Mounts – Ramon Arteman – Director

Un estudio de postproducción con sede en Barcelona fundado en 1995, con instalaciones adicionales en Madrid. Especializado en efectos visuales, CGI, clasificación de color y composición, la compañía sirve a las industrias publicitarias, cine y televisión. Conocido por su precisión técnica y experiencia creativa, Metropolitana ofrece servicios de postproducción de extremo a extremo, incluida la supervisión en el set y la previsualización. Con un equipo de 25–50 profesionales y casi 30 años de experiencia en la industria, la compañía ha construido una sólida reputación en el sector audiovisual de España. Metropolitana también es parte de un grupo selecto de estudios de postproducción de alta gama confiables por las principales agencias y productores para la narración visual compleja.

Moments Lab – Sofía Schenone – Gerente de ventas

Plataforma que utiliza IA para convertir la información en resúmenes claros y procesables, racionalizando la producción audiovisual. La principal compañía de descubrimiento de video impulsada por la IA anunciará el lanzamiento de Agente de descubrimientoUna herramienta con IA construida para ayudar a los productores, creativos y equipos de video a ubicar rápidamente escenas clave y momentos destacados en sus bibliotecas de medios. «Al reducir el tiempo dedicado a obtener momentos clave, Moments Lab permite a los equipos escalar flujos de trabajo, aumentar la creatividad y generar nuevos ingresos. El nuevo agente de descubrimiento de la compañía presenta la búsqueda basada en el chat, la comprensión semántica avanzada y las ideas contextuales para alimentar la narración de alto impacto «, dice Schenone.

Pendular-Carlos Ballesteros-Co-fundador y CEO

Startup que aplica IA para generar estadísticas, análisis y visualizaciones en tiempo real para eventos deportivos. La compañía AI con sede en Madrid está transformando cómo se crea, distribuye y monetiza el contenido deportivo. Su plataforma automatiza la producción de video a partir de imágenes en vivo y de archivo, lo que permite a los titulares de derechos escalar la entrega de contenido, involucrar a los fanáticos y generar nuevas fuentes de ingresos. Confiado en organizaciones como el Australian Open y Premier Padel, Pendular combina tecnología de vanguardia con experiencia en el deporte para ayudar a los clientes a maximizar el valor de sus activos de medios de manera eficiente y a escala. Ballesteros dice: «Discutiremos cómo Pendular usa IA para generar aspectos deportivos en tiempo real utilizando IA para emisoras y ligas como el Abierto de Australia».

TBS – Group Telefónica – Oscar del Castillo (Jefe de Noticias Sports)

Parte del Grupo Telefónica, una de las telecomunicaciones más grandes de Europa, se especializa en la creación, producción y distribución de contenido audiovisual de entretenimiento y deportes. La compañía ofrece una amplia gama de servicios que incluyen transmisión deportiva en vivo, transmisión, producción técnica (estudios, iluminación, equipo), transmisión por satélite y IP administrada y producción completa para canales de televisión deportivos especializados. En una presentación conjunta con ÓScar del Castillo, Guerra discutirá el desarrollo de un proyecto impulsado por la IA para generar aspectos destacados deportivos en Movistar Plus+. «Proporcionaré una demostración práctica que muestra cómo esta herramienta AI produce automáticamente contenido tanto para la plataforma de TV como para los canales de redes sociales de Movistar Plus+», dice Guerra.

La agencia de cine – Sarah Calderón – CEO

Una agencia de marketing internacional con más de 12 años de experiencia en la industria audiovisual, trabajando en películas y series. Opera a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el desarrollo temprano, a través de su departamento de Think Tiend, hasta la fase de lanzamiento, con el apoyo de sus departamentos visuales y de compromiso. Sus servicios incluyen estrategias de marketing personalizadas, la creación de materiales visuales premium (como remolques, carteles, promociones, activos digitales y mazos de tono) y campañas digitales durante festivales y lanzamientos. Además, su departamento de datos Think ofrece servicios basados ​​en datos diseñados para apoyar los procesos de toma de decisiones. «Presentaré algunos estudios de casos sobre cómo usamos la IA en el marketing de las primeras etapas. Se está volviendo central para nuestras estrategias orientadas a la audiencia, soluciones basadas en datos y mazos de tono», dice Calderón.