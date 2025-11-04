AI Studio Obsidian se lanza con la asociación Imagine Entertainment

ObsidianaLanzamiento esta semana con Imagina entretenimiento como socio clave, es una nueva empresa de estudio impulsada por inteligencia artificial. Pero sus fundadores dicen que ese no es el panorama completo: su empresa, dicen, se centra en utilizar la tecnología para capacitar a los creativos para que sus producciones de entretenimiento y publicidad sean más eficientes y, en última instancia, generar un impacto emocional aún mayor.

La empresa fue constituida en enero de 2025 por Wes Walker, un director comercial oriundo de Texas, y Louis Gheysens, un nativo de Bélgica que es director ejecutivo del estudio creativo global Gang Group. Los dos han estado trabajando juntos durante casi dos años para poner en marcha la empresa. «La IA nos da la oportunidad de imaginar más allá de los límites de la producción», afirma Walker. «Es una forma de construir mundos nuevos y acercar al público a historias que se sienten vívidas y humanas».

Los cofundadores dicen que el enfoque de Obsidian comprime los ciclos de producción de meses a semanas y al mismo tiempo protege la creatividad dirigida por los humanos. Si bien tanto Walker como Gheysens provienen del mundo de la publicidad, dicen que el enfoque de Obsidian también se traduce en producciones de entretenimiento de larga duración.

«Siempre tuvimos en mente el cine de alto nivel», dice Walker. Los procesos habilitados por IA que está desarrollando Obsidian son muy adecuados para campañas comerciales, que normalmente tienen tiempos de respuesta mucho más cortos, aunque también se aplican a largometrajes, afirma.

Obsidian tiene una asociación creativa con Imagine, la productora de cine y televisión cofundada por Brian Grazer y Ron Howard. Juntas, las compañías están explorando cómo las unidades de artistas de guiones gráficos, generalistas de CG, editores y especialistas en inteligencia artificial de Obsidian pueden servir tanto a las marcas de Hollywood como a las globales. Cada unidad comienza con guiones gráficos dibujados a mano y un «diseño centrado en el ser humano», antes de pasar a través de iteraciones habilitadas por IA y efectos visuales de alta gama, según Obsidian.

La asociación de Imagine con Obsidian se extiende al desarrollo, la previsualización y la posproducción, incluidos los próximos proyectos de largometrajes y documentales.

«En Imagine, estamos comprometidos con la narración humana y emocionalmente resonante y ya hemos visto las formas en que la IA puede ser una herramienta beneficiosa en esa misión», dijo Justin Wilkes, presidente de Imagine Entertainment, en un comunicado. «El enfoque liderado por artistas de Obsidian es exactamente el tipo de colaboración que respaldamos para amplificar la creatividad humana y estamos entusiasmados de trabajar con ellos».

Para entrenar sus flujos de trabajo de IA, Obsidian utiliza guiones gráficos y conjuntos de datos personalizados desarrollados con artistas veteranos de la industria, incluidos Marc Vena (“Logan”, “Passengers”, “La guerra por el planeta de los simios”) y Tani Kunitake (“Black Panther”, “The Matrix”, “Fight Club”, “Star Wars: The Last Jedi”). Las tecnologías pendientes de patente de la compañía incluyen DigitalForge, un sistema de producción en vivo basado en equipos que puede llevar IA y CGI directamente al set para permitir que los artistas colaboren con directores y socios de marca en tiempo real.

«El artista está en el centro de todo lo que hacemos», dice Walker. «La tecnología por sí sola no mueve a la gente; la emoción sí. Es el artista que utiliza las herramientas, no las herramientas en sí, lo que hace que la imagen parezca real, el espíritu tangible y la conexión con el público inconfundible». Mientras Obsidian desarrolla sus propios modelos de IA, Walker dice que la compañía es capaz de trabajar con todas las herramientas de IA y plataformas VFX lanzadas comercialmente.

Gheysens dice que los cineastas de Hollywood y las marcas globales enfrentan el mismo desafío: producir más historias con presupuestos más ajustados. El modelo DigitalForge de Obisidian “fue diseñado exactamente para eso: escalar la producción de manera eficiente manteniendo intacta la integridad creativa”, afirma.

Además de Imagine, Obsidian ha trabajado con Disney. ESPN para crear previsualizaciones para campañas publicitarias, lo que le ha permitido al programador deportivo realizar pruebas A/B en creatividades que son más que un simple guión, según Walker. Obsidian también ha colaborado con marcas como Louis Vuitton, Longchamp, Crayola, Aramco, Amazon y la NBA en películas y campañas de marketing.

Obsidiana (obsidiana.studio) es propiedad de Walker and Gang Group, cofundado por Gheysens, sin inversores externos. La empresa tiene 27 empleados y contrata trabajadores independientes según sea necesario por proyecto. Su equipo opera en todo el mundo, incluidos Los Ángeles, Nueva York, París, Bruselas, Berlín, Riad y Dubai.

En la foto de arriba: los cofundadores de Obsidian, Louis Gheysens (izquierda) y Wes Walker.