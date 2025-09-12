AI se vuelve más verde, adopta tecnología inteligente para reducir las emisiones y ahorrar combustible







Agua india El viernes anunció que ha comenzado a usar dos herramientas digitales avanzadas, SITA Optiflight y Sita EWAS, para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de carbono en su flota.

SITA Optiflight, especialmente su módulo OpticLimb, ofrece horarios de escalada basados ​​en datos de los pilotos que ayudan a reducir el uso de combustible durante el despegue, una de las partes más intensivas en combustible de un vuelo.

SITA EWAS proporciona actualizaciones y pronósticos meteorológicos en tiempo real, ayudando a los pilotos a evitar la turbulencia, redirige de manera más efectiva y tomar decisiones más inteligentes durante los vuelos.

Según una declaración oficial, las herramientas inteligentes ya están en uso en Air India Airbus A320 y Air India Express Boeing 737 aeronaveque operan en rutas nacionales e internacionales. El sistema también se agregará a la flota de cuerpo ancho de Air India en el futuro cercano.

Dijo que se espera que la medida ahorre alrededor de 11,100 toneladas de combustible y reduzca las emisiones de carbono en 35,000 toneladas cada año.

Sumesh Patel, presidente de SITA (Asia Pacífico), dijo: «A medida que aumentan las reglas y la presión sobre la protección del medio ambiente, la necesidad de soluciones más inteligentes es urgente. Herramientas como SITA Optiflight y EWAS ayudan a reducir las emisiones y ahorrar combustible al tiempo que mejora el rendimiento del vuelo».

Este paso es parte del plan más grande del grupo de aerolíneas para modernizar sus operaciones y ser más amigable con el medio ambiente, según el comunicado.

Basil Kwauk, director de operaciones de Air India, dijo: «La sostenibilidad y la eficiencia son clave para nuestro viaje de convertirnos en una aerolínea de clase mundial. Estas herramientas nos ayudan a modernizar nuestras operaciones y reducir nuestra huella de carbono».

El Grupo Air India incluye aerolínea de servicio completo Air India y aer portapieta de bajo costo Air India Express. El grupo fue asumido por Tata Sons en 2022 y actualmente se encuentra en un plan de transformación de cinco años llamado Vihaan.ai. El grupo ahora opera más de 300 aviones, atiende a 55 nacionales y 45 internacional destinos.





Fuente