Ai sacude el mercado laboral, ¿qué profesión sigue siendo segura?

Yakarta, Viva – Inteligencia artificial o inteligencia artificial (AI) cuyo desarrollo es cada vez más masivo y subcontratación, ahora afecta drásticamente la estructura de la fuerza laboral. Muchas empresas y trabajadores comienzan a cuestionar su futuro, que está a salvo de la IA, y cuáles corren el riesgo de ser reemplazados?

Como avances tecnológicos, parcialmente trabajar Todavía es difícil automatizar debido a factores regulatorios, confianza o complejidad física. Sin embargo, el trabajo incluido en la categoría de «trabajo de conocimiento» o trabajos basados ​​en el conocimiento es aún más vulnerable a la automatización y es menos resistente a la IA.

La siguiente es información completa como se resume de EE. UU. HoyMartes 23 de septiembre de 2025.

Trabajo seguro basado en la confianza, las regulaciones y las habilidades físicas



Algunos trabajos permanecen protegidos de la IA porque no puede ser reemplazado por las máquinas o porque las personas no lo han permitido. Marc Cenedella, fundador de Ladders, Inc., enfatizó que el trabajo que requiere evaluación o gusto, al menos la posibilidad de automatización.

Además, el trabajo necesitado empatíajuicio y habilidades físicas, también aún resistentes a la IA.

Por ejemplo, servicios públicos y respuestas de emergencia. El trabajo requiere agilidad, toma de decisiones rápidas y energía física, el área donde el robot todavía está limitado por los costos, la confianza y la confiabilidad.

Además, el trabajo que requiere que las personas transmitan conocimiento, aliento y sabiduría tampoco pueden ser reemplazados por IA. Por ejemplo, terapeutas, médicos, entrenadores y maestros, que deben mostrar empatía y construir relaciones con pacientes y estudiantes.

Los cirujanos también son relativamente seguros debido a la regulación y los factores financieros. Confianza y responsabilidad de mantener a los humanos en la sala de operaciones. La profesión legal también está protegida. Paralegal o asistente legal puede verse afectado por la automatización, pero los abogados, en general, son seguros.

El trabajo de conocimiento es el trabajo más vulnerable que será reemplazado por AI

El trabajo que es rutinario y basado en el conocimiento es muy vulnerable. Esto incluye transcripción, programación y otras tareas repetitivas. Por ejemplo, los subtítulos o avatar de IA pueden reducir las necesidades de los minutos directos y los traductores de señales, de modo que el número de trabajadores pueda reducirse.

El reclutamiento también cambia. El trabajo no se pierde debido a la IA, pero este reclutamiento puede estar «extinto» porque la demanda disminuye. «Con menos vacantes para un papel fundamental, debido a que la producción de los trabajadores aumenta con la ayuda de la IA, la necesidad de reclutadores también ha disminuido.

Área gris o trabajo que aún puede evolucionar

Algunos trabajos no se pierden, sino que evolucionan. Por lo general, un trabajo que se centra en resolver problemas en el mundo real, no una determinada función. Por ejemplo, los técnicos radiológicos todavía son necesarios para la interacción del paciente durante la resonancia magnética.

Aunque la IA puede reducir el número total de técnicos al simplificar el proceso de diagnóstico, los humanos aún son necesarios para la decisión final. Del mismo modo, los conductores de camiones y el manejo de la carga.

Es decir, la IA no reemplaza a todos los trabajadores. El trabajo que requiere empatía, responsabilidad y presencia física de humanos seguirá siendo seguro.

Los campos más seguros son el trabajo de ley, medicina, seguridad pública y técnicos/comerciales. Mientras tanto, las tareas rutinarias basadas en el conocimiento sin base física, eso es lentamente que puede desaparecer.