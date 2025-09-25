Yakarta, Viva – Jefe ejecutivo Microsoft Satya Nadella Según se informa, instó a todos los empleados a centrarse en el futuro y advierte que la inteligencia artificial (AI) pueden destruir el dominio de Microsoft debido a la terminación del empleo o despidos continuos.

Leer también: Perpres ai acelerado



Según los informes, le dijo a todos sus empleados si fue perseguido por el destino de la Corporación de Equipo Digital (DEC), que alguna vez fue un líder y luego colapsó después de no poder adaptarse, citando el sitio. El borde a través de Rusia hoyJueves 25 de septiembre de 2025.

Microsoft se convirtió en una de las compañías de tecnología estadounidenses más agresivas para adoptar la IA, invirtiendo miles de millones de dólares estadounidenses en infraestructura y profundizando su asociación con la apertura.

Leer también: El intercambio asiático se abre con varios inversores compactos que venden acciones de tecnología en Wall Street



La compañía de Bill Gates integró dispositivos generativos en Windows, Office y Azure mientras cortaba a miles de empleados como parte de la reestructuración.

«Algunas de las empresas más grandes que hemos creado ya no serán relevantes en el futuro. Algunas personas que contribuyen a Windows NT provienen del laboratorio de DEC que fue despedido, refiriéndose al sistema operativo de 1993 que ayudó a determinar el dominio de Microsoft», dijo Satya Nadella.

Leer también: Centrarse en el mercado del sudeste asiático, SoonShot estiró un modelo directo a la ventana y una tecnología de IA



Microsoft ha reducido más de 15 mil empleos este año, lo que hace que todos los empleados restantes sean inquietados para despidos y reemplazos por IA a medida que la compañía desvía los recursos a la tecnología.

Según los informes, algunos trabajadores dijeron que habían prestado atención al «gran cambio cultural» marcado por la rigidez y la ansiedad.

Satya Nadella le dijo a sus empleados si «todas las categorías que podrían querer durante 40 años ya no serán importantes», y decir que la compañía solo seguirá siendo valiosa «si construye algo secular basado en expectativas, en lugar de amar lo que hemos construido en el pasado».

A pesar de reducir el número de empleados, Microsoft todavía invierte masivamente para IA. La compañía ha prometido alrededor de US $ 80 mil millones (RP1,345 billones) para expandir el centro de datos que respalda la IA, excediendo a sus competidores, incluidos Google y Meta.

Microsoft también mantiene una asociación que vale miles de millones de dólares estadounidenses con apertura, aunque la tensión surge con OpenAI en busca de nuevos requisitos y desarrollo de capacidades. Las dos compañías firmaron el «memorando de comprensión no vinculante» este mes cuando negocian el Nuevo Testamento.