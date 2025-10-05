AI no puede tomar carreras de actuación … ¿verdad?







¡El amanecer de la ciencia ficción distópica está sobre nosotros! Si no era suficiente para que la IA se hiciera cargo de la mayoría de los otros trabajos, ahora es posible para inteligencia artificial actuar y protagonizar películas. Las controversias se provocaron cuando el estudio de talento de IA Xicoia comenzó a presumir de su impresionante creación, un actor llamado Tilly Norwood. Lanzado por la tecnóloga holandesa Emily van der Velden como parte de su compañía llamada Partence 6 Productions, Xicoia se especializa en talento de actuación de IA, siendo Tilly el primer gran proyecto de la compañía.

El creador agregó en una entrevista sobre cómo quieren que Tilly sea el próximo Scarlett Johansson o Natalie Portman. Uno de los puntos más de tener actrices de IA es la creatividad ilimitada que uno puede explorar con ellas, sin preocuparse demasiado por las restricciones presupuestarias.

Xicoia también ha estado construyendo las páginas de redes sociales de Norwood, publicando sus fotos en estudios con poca luz para explorar la configuración del romance, mostrando así su versatilidad. Se ha informado que los estudios han comenzado a considerar trabajar con ese talento, para consternación de los actores humanos.

El Gremio de Actores se hundió en una declaración de que Tilly no es un actor, sino un personaje computarizado sin ninguna experiencia o emoción de la vida real que pueda resaltar el toque en su actuación. Su creación solo se predice que dejará el talento real fuera del trabajo sin ofrecer un buen desempeño. Velden respondió a esto agregando que el Actriz de IA No está destinado a despedir a los actores, sino a explorar nuevas formas de creatividad y abrir nuevas posibilidades para la industria del cine. Sin embargo, Tilly ya ha comenzado a atraer interés de las agencias y fanáticos de talentos. La edad de los actores sin pulso no viene, ¡tal vez ya esté aquí!

Una cafetería llamada Roasters en Dubai ahora ha establecido el récord mundial de Guinness para la taza de café más cara. El 13 de septiembre, sirvieron una taza de Joe que costó la friolera de 2500 dirhams, aproximadamente Rs 60,000.

