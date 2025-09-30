AI ingresó al sector de recursos humanos, ¿cómo funciona?

Yakarta, Viva – Utilización de la tecnología de inteligencia artificial (AI) continúa desarrollándose en el mundo del trabajo, incluso en el campo de la gestión de recursos humanos (HORA). La IA, se considera capaz de aumentar la productividad, la rentabilidad y el fortalecimiento de la retención de los empleados en medio de una competencia comercial cada vez más feroz.

El estudio de Keney y McKinsey mostró que 65% compañía En el sudeste asiático ha adoptado la IA. Se estima que la contribución potencial al PIB regional alcanza US $ 1 billón en 2030.

Aun así, alrededor del 80% de la compañía todavía está en la etapa inicial de implementación. Relacionado con esto, Mekari Talenta, uno de los proveedores de software de gestión de capital humano (HCM), introdujo una serie de características basadas en IA que incluían todo el ciclo de trabajo de los empleados.

Las características presentadas incluyen la puntuación del candidato para acelerar el reclutamiento mientras minimiza el sesgo. Luego, la validación de la vida para garantizar la presencia válida a través de Biometrics, así como a Airene, Chatbot que presenta un resumen rápido de los datos de recursos humanos.

También hay un resumen de revisión del desempeño que da como resultado una evaluación automática del desempeño, así como a los empleados en riesgo de predecir el potencial de facturación. «La IA en el talento de Mekari está diseñado no solo para la automatización, sino también como socio estratégico de los líderes de recursos humanos para Empower’s Growth», dijo Stevens Jethefer, jefe de negocios Mekari Talenta, como se cita de un comunicado de prensa, el martes 30 de septiembre de 2025.



Ilustración de la entrevista de trabajo

«Medimos el impacto de cada característica en la productividad empresarial, los costos y el crecimiento, por lo que podemos ayudar a RR. HH.

El uso de IA en la talenta de Mekari muestra tendencias de crecimiento en Indonesia. A lo largo de 2025, la compañía registró un aumento en el uso de características de IA hasta el doble del año anterior.

Los sectores que más adoptan la industria del sector real, los servicios profesionales y el comercio. Algunas compañías de usuarios informan el reclutamiento al 30% más rápido gracias a la puntuación de los candidatos, así como una disminución del absentismo que afecta la eficiencia de los costos operativos de recursos humanos.

Además, también se dice que el apoyo de IA en la evaluación del desempeño de los empleados ayuda a la retención de la fuerza laboral de alta potencial a través de predicciones de rotación. Mekari Talenta dijo que este enfoque posicionó a RRHH no solo como una función administrativa, sino una parte importante de la estrategia comercial.

A través de la toma de decisiones basada en datos, se considera que la tecnología de IA ayuda a RRHH anticipar desafíos mientras crea nuevas oportunidades. Se espera que las predicciones de riesgo y automatización puedan reducir los costos operativos, mientras que la personalización de la experiencia laboral aumenta la transparencia y la satisfacción de los empleados.

En la región del sudeste asiático, se espera que la adopción de IA para recursos humanos continúe creciendo en los próximos años. Indonesia es uno de los mercados potenciales, dada la cantidad de la compañía necesita mantener la competitividad a través de la transformación digital.