AI Film Studio lanzado por Animeta de Singapur

está apostando a la inteligencia artificial con el lanzamiento de su nuevo AI Film Studio, que marca una expansión significativa para la compañía de tecnología creadora con sede en Singapur en la producción de contenido con IA.

El nuevo estudio con sede en Mumbai representa un pivote estratégico para Animeta, que ha creado su reputación creando campañas de marketing de influencers para los clientes de chips. La lista existente de la compañía incluye Amazon, Starbucks, Warner Music, L’Oréal Group, Tata Group, McDonald’s y Uber, con el apoyo de una red de creadores que supera a 400,000 miembros a través de su plataforma Animeta Brandstar.

La iniciativa AI Film Studio se está desarrollando en asociación con Google CloudEl programa de inicio, utilizando específicamente el modelo de generación de videos VEO3 de Vertex AI. Animeta trae infraestructura técnica existente en visión por computadora, codificación de video, procesamiento de lenguaje natural y modelos de lenguaje grande a la empresa.

Fundador de la empresa Anish mehta Dijo: «Durante dos décadas, ayudé a reinventar la narración de historias a través de la animación. Ahora, nuestro estudio de cine de IA está aquí para superar esos límites más allá de nunca. Hemos construido un modelo híbrido donde la creatividad humana y la tecnología de IA funcionan sin problemas, lo que permite a los creadores que cuenten sus historias más rápidas, smarter e infinitamente escalables con la indiuda de los derechos de autor».

El estudio tiene como objetivo permitir a las marcas crear contenido promocional que sea de alta calidad y en la marca mientras se produce y escalan rápidamente para satisfacer las demandas de un paisaje digital de ritmo rápido.

Mehta construyó el estudio de animación con sede en Singapur e India Cosmos-Maya en uno de los principales atuendos de animación de Asia durante su década como CEO. Bajo la administración de Mehta, la compañía creció de 30 empleados a más de 1,200 y creó el brote animado de la India «Motu Patlu». En 2021, Newquest Capital Partners adquirió la propiedad mayoritaria de la compañía.