AI Express lanza vuelos directos desde Bangalore a Jeddah, Riad y Kuwait







aire india Express ha anunciado el lanzamiento de vuelos directos desde Bengaluru a tres nuevos destinos internacionales en Medio Oriente.

Un comunicado oficial del viernes dijo que Air India Express operará vuelos directos desde Bengaluru a Jeddah, Riad y Kuwait a partir de finales de este mes.

El comunicado decía que los vuelos a Jeddah comenzarán el 26 de octubre de 2025, mientras que los servicios a Riad y Kuwait comenzarán el 27 de octubre.

Las incorporaciones fortalecen la creciente red de la aerolínea entre el sur de la India y Medio Oriente.

La aerolínea ofrece tarifas inaugurales especiales, con billetes Bengaluru-Riadh a partir de 13.500 rupias, Bangalore-Kuwait desde 13.600 rupias y Bengaluru-Jeddah desde 19.500 rupias, según el comunicado oficial.

Los viajeros en estas rutas pueden reservar boletos a través del sitio web, la aplicación y otras plataformas de reserva importantes de la aerolínea, dijo.

Cada una de las nuevas rutas operará varias veces por semana, según el comunicado de la aerolínea.

Dijo que para Jeddah habrá tres vuelos por semana – lunes, jueves y domingo, Riad: tres vuelos por semana – lunes, miércoles y viernes y Kuwait: tres vuelos por semana: lunes, martes y jueves.

«Los vuelos de regreso desde estos destinos a Bengaluru operarán en los siguientes días, desde Jeddah: lunes, jueves y domingo, desde Riad: martes, jueves y sábado y desde Kuwait: martes, miércoles y viernes», decía el comunicado del viernes.

Dijo que se espera que las nuevas conexiones beneficien a los expatriados indios, a los viajeros de negocios y a las familias que visitan Arabia Saudita y Kuwait. La ruta de Jeddah también facilitará el acceso a los peregrinos de la Umrah que viajan desde Bangalore.

Los pasajeros de otras ciudades, incluidas Chennai, Hyderabad, Kochi, Kannur, Kozhikode, Thiruvananthapuram y Tiruchirappalli, también pueden conectarse a estos destinos de Medio Oriente a través de Bengaluru, según el comunicado.

Dijo que la medida se produce como parte de la expansión más amplia de Air India Express desde Bengaluru, que ahora conecta a 35 destinos nacionales y 7 internacionales, incluidos los recién agregados Katmandú, Ahmedabad, Chandigarh, Dehradun y los próximos servicios a Bangkok, Jodhpur y Udaipur.

El aerolínea dijo que actualmente opera más de 440 vuelos semanales desde Bengaluru en Karnataka y está posicionando la ciudad como uno de sus centros de más rápido crecimiento.





Fuente