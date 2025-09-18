AI Express Flight a Hyderabad realiza un aterrizaje de emergencia en Visakhapatnam







Un Agua india Express Flight de Visakhapatnam a Hyderabad hizo un aterrizaje de emergencia el jueves después de que el piloto informó un problema del motor, probablemente causado por una presunta huelga de aves en el aire, dijo un funcionario, informó el PTI.

En el momento del aterrizaje de emergencia había 103 pasajeros a bordo, dijeron las autoridades.

Según el director del aeropuerto de Visakhapatnam, S Raja Reddy, el piloto del vuelo IX 2658 solicitó regresar poco después del despegue debido a las preocupaciones con uno de los motores.

«Después de partir de Vizag, el piloto informó un problema del motor. Solicitó un aterrizaje de emergencia y regresó de manera segura a Vizag. Todos los pasajeros fueron eliminados sin incidentes», dijo Reddy a PTI, y agregó que la aerolínea hacía arreglos de viaje alternativos.

El avión partió del aeropuerto de Visakhapatnam a las 2:38 p.m. y regresó a las 3 pm, cubriendo solo alrededor de 10 millas náuticas antes de regresar. Se cree que el sospechoso huelga de pájaros ocurrió durante el aeronaveEl ascenso inicial, según el PTI.

No se informaron lesiones, y una inspección técnica de la aeronave estaba en marcha.

Mientras tanto, Air India Express anunció el jueves nuevos vuelos directos diarios entre Bangalore y Bangkok, a partir del 18 de septiembre.

El nuevo servicio tiene como objetivo proporcionar a los viajeros de Bengaluru y las regiones vecinas convenientemente conectividad sin parar a Tailandia, especialmente, durante la próxima temporada festiva y de vacaciones, dijo el jueves un comunicado emitido por Air India Express.

«Para celebrar el lanzamiento, las tarifas de valor de Xpress introductorias especiales comienzan en 16.800 rupias para un viaje de ida y vuelta. Las tarifas unidireccionales para Bengaluru-Bangkok son Rs 9,000 y Bangkok-Bengaluru es Rs 8.850, la declaración leída.

Las reservas ahora están abiertas en el sitio web galardonado de la aerolínea, AirindiaExpress.com, la aplicación móvil y otros canales de reserva importantes.

Según la compañía de las aerolíneas, habrá un vuelo desde Bangalore a Bangkok todos los días a las 11 a.m. (IST), que llegará a su destino a las 4:45 p.m. (IST).

El vuelo de regreso desde Bangkok será a las 5.45 pm (IST) y aterrizará en Bengaluru a las 8.30 pm (IST).

(con entradas PTI)





