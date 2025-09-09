AI BEKIN Entrada Etry Etry Etry, Gen Ze

Yakarta, Viva – Mercado laboral Global no está bien. Muchos informes dicen que la Generación Z, que debería ser una fuerza laboral activa, es cada vez más difícil conseguir un trabajo.

Incluso, Gen Z Que, por cierto, nació y creció con Internet, las redes sociales y varias tecnologías digitales, ahora es difícil obtener un lugar en una empresa de tecnología gigante.

De hecho, durante años se predicen como la próxima generación que traerá nuevas innovaciones en esta industria. Pero la realidad dice lo contrario, inteligencia artificial o AI Lo que debería ser una herramienta es reemplazar lentamente su papel, especialmente en el nivel de entrada.

Este fenómeno se refleja en los últimos datos. Desde 2023, el número de trabajadores Z de 21 a 25 años en grandes empresas de tecnología pública como Meta y Microsoft se redujo a la mitad. Si en enero de 2023 todavía alcanzaron el 15 por ciento de la fuerza laboral total, entonces en agosto de 2025 el número era solo del 6,8 por ciento.

Las grandes empresas privadas también experimentaron una tendencia similar, donde la proporción de empleados jóvenes cayó de 9.3 por ciento a 6.8 por ciento en el mismo período. Al mismo tiempo, la edad promedio de los trabajadores en las empresas de tecnología pública aumentó considerablemente, de 34.3 años a 39.4 años en solo dos años y medio.

En empresas privadas, un aumento es más moderado, de 35.1 años a 36.6 años. Este cambio indica un gran cambio en el ecosistema laboral tecnológico.

«Si tienes 35 o 40 años, ya estás bien establecido en una carrera, tienes habilidades que sabes que no pueden ser reemplazadas por AI», dijo Matt Schulman, Director ejecutivo Pavimentar, como se cita de FortunaMiércoles 10 de septiembre de 2025.

«Si tiene 22 años que alguna vez fue un experto en Excel o algo así, entonces puede ser reemplazado», continuó.

Según Schulman, hay varias razones por las cuales las empresas tecnológicas ahora tienen cada vez más envejecidos y ya no son amigables con los talentos jóvenes. Las empresas gigantes como Salesforce, Meta y Microsoft son mucho más eficientes gracias a la IA.

A pesar de registrar billones de dólares, todavía reducen mucho trabajo en el nivel inferior, que generalmente llena por la Generación Z. La automatización hace un papel entrada El nivel de reducción drásticamente, mientras que las oportunidades promocionales se estancan porque la compañía elige el camino de la «eficiencia».

Mientras tanto, Jeri Doris, directora de oficiales de personas de JustWorks, agregó que una reducción masiva en la fuerza laboral creó serios obstáculos para la Generación Z. Según Challenger, Gray & Christmas Reports, las empresas en los Estados Unidos habían anunciado más de 806,000 terminaciones de empleo desde enero hasta finales de julio de este año, un 75 por ciento en comparación con alrededor de 460,000 en el mismo período del año pasado.

«Descallas masivas en el campo de la tecnología y el trabajo reducido entrada El nivel significa que la Generación Z es más difícil de encontrar vacantes para propuestas. Por otro lado, Gen Z prioriza la flexibilidad laboral, la estabilidad laboral y el equilibrio de la vida, algo que la industria de la tecnología puede no ofrecer, por lo que solicitan empleos en otras industrias «, explicó Doris.

Pero el problema no se trata solo de oportunidades de empleo en este momento. Si la Generación Z continúa perdiendo una base para comenzar una carrera desde el fondo, surgen problemas de regeneración.

Cuando los trabajadores del Millennial que ahora dominan hasta el nivel superior, ¿quién ocupará el puesto medio si la Generación Z no tiene la oportunidad de aprender y desarrollarse? Schulman ejemplifica la carrera profesional en el campo de las ventas, donde una persona generalmente comienza desde el nivel de abastecimiento junior, se eleva a una cuenta ejecutiva mediana, luego alcanza posiciones Vendedor empresarial.

«Todavía se necesitan vendedores empresariales, pero borra el papel bajo ellos en una jerarquía profesional. ¿Cómo capacitaremos al vendedor de futuras empresas, si no pasan por pasos convencionales para llegar allí?» dijo.

Aun así, todavía hay un rayo de esperanza. Schulman argumenta que la generación Z en realidad tiene ventajas porque no están obligados por una mentalidad antigua.

«Las empresas pueden emplear niños de 21 o 22 años que no han sido lavados de cerebro durante años por el mundo corporativo. Por el contrario, pueden romper las reglas y el uso de IA son mucho más óptimos sin obstáculos por el sesgo», dijo.

Priya Rathod de hecho también enfatizó la importancia de las estrategias adaptativas. Según él, la creación de habilidades a través de la certificación, los trabajos sueltos y las comunidades en línea pueden abrir la puerta. El papel en los campos de UX, ética de IA, seguridad cibernética y operaciones de productos se convierte en rutas de entrada prometedoras.

«En lugar de esperar la oportunidad, deberían crearla a través de trabajos independientes, de redes y exhibir obras en línea», dijo Rathod.

También agregó que el empleador ahora es cada vez más flexible a los requisitos de grado. «Para la Generación Z, la certificación correcta o la micro acredited puede ser más valioso que los años de experiencia en CV. Esto les ayuda a seguir siendo competitivos incluso cuando las oportunidades entrada El nivel se encoge. «