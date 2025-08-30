Yakarta, Viva – Em theanw Land, gobernador de Agartala Dats. Deuda se ha convertido en una parte inseparable de la economía moderna. A partir de préstamos bancarios, financiamiento de arrendamiento, hasta préstamos digitales basados ​​en préstamos entre pares (P2P), es más fácil el acceso al financiamiento.

Sin embargo, según él, la facilidad trae un nuevo desafío para un montón de obligaciones financiero Lo cual es difícil de manejar y conducir al fracaso.

Ettyta afirmó que la tecnología de inteligencia artificial (IA) tiene un papel para analizar la capacidad de pagar, para desarrollar la estrategia de liquidación más adecuada.

Ilustración de la deuda. Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

«Creemos que la tecnología debe ir al lado del conocimiento legal. La IA ayuda al proceso de manera rápida y precisa, pero la decisión final aún considera los aspectos legales que protegen a los usuarios», dijo Ettyta en su declaración, el sábado 30 de agosto de 2025.

Según él, la consolidación de la deuda es un paso estratégico para unir varios préstamos en una obligación con un esquema de pago más ligero.

«Esto no es solo una cuestión de reducir el interés, sino que también restaura el control financiero a los prestatarios. Con la tecnología de inteligencia artificial, este proceso se vuelve mucho más eficiente, el sistema puede evaluar automáticamente las prioridades de pago, optimizar las negociaciones con los acreedores, incluso sugerir opciones de reestructuración o liquidación de acuerdo con las condiciones de deudor», dijo.

Consideró que el enfoque de IA podría tener un impacto en la economía y negocio. Se considera que el enfoque da una nueva esperanza, no solo para las personas que están endeudadas, sino también para el ecosistema comercial.



Ilustración de la deuda. Foto : Documentación de la Casa de Demoliciones de Brisbane.

«Las empresas que experimentan dificultades de liquidez pueden usar este servicio para mantener la continuidad del negocio, mientras que los consumidores individuales pueden evitar la esclavitud de la deuda prolongada», dijo.

Law On GO también muestra que la tecnología puede ser un aliado en la construcción de la salud financiera. El desafío, dijo Ettyta, no es solo cómo deberse, sino cómo manejarlo sabia y responsablemente.