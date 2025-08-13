AI amenaza la existencia de empleados de la oficina, aquí hay 5 profesiones previstas que se perderán en 2030

Yakarta, Viva – En medio de avances tecnológicos cada vez más rápidos, inteligencia artificial (AI) Continuar expandiendo su papel en el mundo del trabajo. No solo ayudando a los humanos, la IA ahora está comenzando a hacerse cargo de muchas tareas que alguna vez se consideraron a salvo de automatización.

Este desarrollo provoca preocupaciones sobre la pérdida de capas trabajar Cierto, especialmente a nivel principiante, que ha sido una entrada de carrera para muchas personas.

Si esta tendencia continúa, enfrentaremos cambios importantes en la estructura laboral global. Muchos expertos juzgan, no solo trabajadores en el sector manufacturero o los servicios afectados, sino también puestos administrativos, logística, a las ventas.

Por lo tanto, comprender los riesgos y prepararse es importante para seguir siendo relevante en un mercado laboral cada vez más competitivo.

En mayo de este año, el CEO Anthrope advirtió que en 2030, el 50% del trabajo de nivel para principiantes podría perderse debido al desarrollo de IA. Goldman Sachs en 2023 había predicho que casi una quinta parte de todas las tareas de trabajo mundiales se tomarán cargo, con dos tercios de trabajo en los Estados Unidos parcialmente afectados por la automatización.

Mientras tanto, McKinsey & Company, World Economic Forum y Coursera brindan orientación para predecir el trabajo que probablemente se pierde en los próximos años. Para saber si su trabajo es arriesgado, pregúntese:

1. ¿Mi trabajo repetitivo y requiere una interacción humana mínima?

2. ¿Mi papel necesita una estrategia, una evaluación humana compleja y una toma de decisiones?

3. ¿Mi trabajo se centra en la ejecución de tareas básicas?

4. ¿Mi trabajo sigue las reglas, sistemas y patrones que se pueden predecir?

5. ¿Mi trabajo requiere presencia física o habilidades manuales directamente?

6. ¿Mi organización ha discutido la adopción de la IA y los ahorros laborales?

Si la respuesta «sí» para las preguntas 1, 3, 4 y especialmente 6, entonces su papel está en alto riesgo.

Según Coursera, las cinco categorías de trabajo central expuesto a la IA son:

1. Fabricación y producción

2. Administración y trabajo administrativo

3. Transporte y logística

4. Minorista

5. Ventas (incluida la generación de leads y el servicio al cliente)

Muchos de ellos, especialmente en fabricación, venta minorista y administración, han comenzado a experimentar la automatización en los últimos años, como robots en líneas de producción, cajero de autoservicio y chatbots para el servicio al cliente.

Sin embargo, si encuentra que su trabajo no es a prueba de AI, hay pasos que se pueden tomar:

1. Pasando a un papel que utiliza IA como seguidor, no un sustituto. Por ejemplo, en el campo de las ventas, concéntrese en desarrollar relaciones estratégicas como ventas B2B o gerente de éxito del cliente. La compañía no ha confiado Totalmente AI para administrar un gran proceso de ventas, por lo que los humanos aún son necesarios.

2. Autoinbente para bajo riesgo. Ejemplo: trabajo de cuello azul (oficios, técnicos), roles físicos y mantenimiento, como la salud y la educación, así como la gestión o productos de proyectos que llevan a un equipo interfuncional y supervisan la IA.

3. Aumente las habilidades de IA. Aprenda las habilidades de IA más populares y altamente pagadas.

4. Vuelva a randa de sus activos profesionales. Actualice CV y LinkedIn para resaltar las habilidades de IA, la certificación y la adaptabilidad.