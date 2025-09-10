Ahy reveló el contenido de la conversación de Gibran con Sby en Cikeas

Yakarta, Viva – Vicepresidente indonesio, Gibran rakabuming raka Visitando Cikeas, Bogor Regency, West Java y se reunió con el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo, Bambang Yudhoyono (Sby) El martes 9 de septiembre de 2025 de la mañana.

Presidente de la fiesta DemócrataAgus Harimurti Yudhoyono (A mí) afirmaron que Gibran y SBY tuvieron una discusión en ese momento.

«Anteriormente Pak Sby me dijo que el Sr. Vicepresidente, él, estaba presente para decir un cumpleaños y, por supuesto, hubo una discusión allí», dijo Ahy en el Partido Demócrata DPP, Menteng, Central Yakarta, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Además, dijo Ahy, ambos discutieron sobre el desarrollo del país. Los demócratas confirmaron su compromiso de supervisar todo el programa del gobierno de Prabowo-Gibran.

«Pero el punto es discutir cómo podemos continuar supervisando el desarrollo de nuestro país. Queremos que el gobierno del presidente Prabowo Subianto tenga éxito», dijo.

Ahy enfatizó que todos los elementos del partido intentarían tanto como sea posible para resolver los problemas que existen en la comunidad a la armonía de la nación.

«Todos estamos en él y, por supuesto, también hacemos nuestro mejor esfuerzo no solo para resolver los diversos problemas que enfrenta la comunidad, sino también para mantener la armonía de esta nación», concluyó.

Para información, para coincidir con el cumpleaños del Partido Demócrata, presidente del Alto Consejo del Partido Demócrata y el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) presentó otro lado de sí mismo en la conmemoración del 24 aniversario del Partido Demócrata en la oficina del DPP del Partido Democrático, martes 9 de septiembre de 2025.



El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka asistió a la sesión anual del MPR/DPR RI

En esa ocasión, Sby pintó directamente frente a cientos de cuadros democráticos. La pintura, titulada ‘Solo los fuertes’, se ha convertido en un símbolo de determinación, obediencia y espíritu de la lucha que ha sido la base del Partido Demócrata.

La obra de arte fue entregada directamente por SBY al Partido Demócrata y fue aceptada oficialmente por el presidente Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy).

El momento de entregar esta pintura fue recibido con un aplauso festivo de los cuadros presentes. «Nunca te rindas. No tengas miedo, no dudes cuando enfrentemos amenazas fuertes y serias. Si somos valientes, juntos, nos unimos», dijo Sby.

Con la entrega de la pintura e instalada en la oficina del DPP del Partido Demócrata, SBY aconsejó a los cuadros democráticos que fueran personas fuertes.

La conmemoración del 24 aniversario del Partido Demócrata tuvo lugar solemnemente y lleno de compromiso del partido para continuar luchando por las aspiraciones de la gente.

La presencia de SBY con su obra de arte agregó su propio significado, lo que provocó el impulso no solo político, sino también cultural e inspirador.