Ahy revela que la inversión de la pared del mar gigante está abierta, no solo para China

Yakarta, Viva – Ministro de Infraestructura y Desarrollo Regional (GPA) Agus Harimurti Yudhoyono (A mí) decir gobierno abrir una oportunidad inversión construir proyectos Pared de mar gigante o terraplén de mar gigante.

Leer también: Se espera que el proyecto de ley de agarre de los activos no sea un arma de criminalización política



Ahy enfatizó que la oportunidad de inversión para el proyecto no era solo con Porcelanapero también con varios otros países.



Embankment de agua de mar en Muara Baru, Penjaringan, North Yakarta

Leer también: Detrás de la demostración del poder militar, Xi y Trump enfrentan choques económicos



«Todavía se está discutiendo sí. Abriremos cada vez más la comunicación, por supuesto, no solo China sino con otros países, incluidas las inversiones que esperamos ingresar a Indonesia para grandes proyectos como el Muro Gigante del Mar», dijo Ahy en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, citado el viernes 12 de septiembre de 2025.

Ahy explicó que el gobierno prepararía el borrador inicial o el plan de la construcción de un terraplén al mar al combinar diseños nacionales y aportes de países experimentados en campos similares.

Leer también: Ahy apoya el plan para formar un equipo de investigación independiente



«Más tarde nos combinaremos con nosotros mismos. Indonesia también hace, por supuesto, y presentaremos varias consultas con varias partes que tienen experiencia en ese campo», dijo.

Sin embargo, el presidente del Partido Demócrata es reacio a mencionar qué países han sido invitados a coordinar para discutir el muro gigante del mar.

«Actualizaré de nuevo más tarde», dijo.

Anteriormente, el gobierno ofrecía oportunidades de inversión para un proyecto gigante de terraplén de mar o un muro gigante de mar a varios países. Más tarde, este proyecto se ofrece con un esquema de cooperación gubernamental y de entidad comercial (PPP).



Ministro coordinador de Economy Airlangga Hartarto y Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

El ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto, dijo que este proyecto se convirtió en uno de los programas estratégicos nacionales (PSN) del gobierno de Prabowo para proteger las áreas costeras de la amenaza de las inundaciones de las mareas y el impacto del cambio climático.

«Entonces, el Giant Sea Wall es el gran programa del Presidente, el programa Superior, el programa principal que se espera que salve a la comunidad costera en los cambios climáticos, el cambio climático», dijo Airlangga después de asistir a la discusión con Kadin Indonesia en Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Airlangga explicó que se ofrecerían una serie de fase del desarrollo de la pared del mar gigante para la cooperación de financiación con los países asociados. «Estas fases ciertamente se ofrecerán a varios países, incluidos China. También se ofrecen otros países, como Corea (Corea del Sur), Japón, países europeos», explicó.