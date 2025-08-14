Ahy recibió una tarea especial de Prabowo, complete el proyecto de tren rápido de Yakarta-Surabaya

Yakarta, Viva – Ministro de Infraestructura y Desarrollo Regional de Coordinación Agus Harimurti Yudhoyono (A mí) reveló que el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto ha dado instrucciones a su partido para supervisar la sostenibilidad del proyecto Coche rápido Yakarta – Surabaya.

En la actualidad, la nueva línea de tren Fast sirve a la ruta con banda de Yakarta.

«Hay una tarea especial del Presidente a nosotros, el Ministerio de Coordinación de Infraestructura para supervisar la sostenibilidad del tren rápido, por lo que no solo es solo Yakarta-Bandung, sino que se espera que dependa de Surabaya», dijo Ahy en la Oficina del Ministerio de Infraestructura y Regulación, Jakarta, el miércoles.

Ministro de Infraestructura y Desarrollo Senior de Agus Harimurti Yudhoyono.

Según él, la presencia del tren rápido Yakarta-Surabaya será un gran avance en la movilidad, bienes y servicios comunitarios en la isla de Java.

Con sistemas ferroviarios y ecosistemas de alta velocidad (riel de alta velocidad), el tiempo de viaje será mucho más corto para que fortalezca la conectividad entre regiones.

El gobierno también planea desarrollar conceptos Desarrollo orientado a tránsito (TOD) alrededor de las estaciones de tren rápida para crear nuevas áreas residenciales y centros económicos fuera de Jabodetabek.

«El punto es cómo esto puede acelerar la movilidad de nuestra sociedad en Java», dijo.

Además, Ahy dijo que este plan todavía estaba en la etapa de estudio en profundidad. Porque, el gobierno quiere garantizar todos los aspectos técnicos, financiamiento y tierras planificadas cuidadosamente. Incluyendo el aprendizaje de la experiencia de la construcción del tren rápido con banda de Yakarta, que es el resultado de la cooperación entre Indonesia-China.

«Queremos asegurarnos, además de la experiencia, lo que están aprendiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar en el futuro, pero también hay mejores prácticas? Las cosas que son buenas, también pueden ser nuestras referencias», explicó.

Agregó que la comunicación para este proyecto se abrió lo más amplia posible con varias partes en el hogar y en el extranjero que tenían interés y habilidad.

«Queremos que esto sea realmente exitoso, no hay obstáculos significativos en el sentido técnico o la sostenibilidad del presupuesto en los próximos años. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que todo lo sea todo. visible«Dijo.

Sin embargo, Ahy reconoció que la construcción del ferrocarril rápido a Surabaya aún enfrentaría desafíos importantes, desde problemas de tierra hasta coordinación entre los ministerios/instituciones (K/L) y los gobiernos locales.

«Así que definitivamente nos lleva tiempo, no solo cruzar k/l, sino también entre El gobierno central con las regiones «, concluyó. (Ant)