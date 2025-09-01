Ahy pregunta a los cuadros democráticos orales: No lastimes los sentimientos de las personas

Yakarta, Viva – Presidente Partido demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono (A mí) recuerda a todos los cuadros de su partido que mantengan orales y no lastimen a la gente. Dijo Ahy, mantener oral es muy importante.

Leer también: ¡Objetivo equivocado! Rumah Nafa Urbach, que fue saqueado por las masas, resultó tener un exhusband, e incluso entonces solo una casa alquilada



Esto fue transmitido por Ahy para responder a la ola de acción. demostración en Yakarta, así como en varias áreas, el impacto de una serie de representantes de las personas al problema Prestación que cosecha polémica.

«Todos los cuadros del Partido Demócrata, especialmente los representantes de la gente, tanto en el parlamento indonesio, los DPRD provinciales y de regencia/ciudad, no solo pueden cuidarse a sí mismos, recordando que es muy importante», dijo Ahy en Puri Cikeas, Bogor citado el lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: CAK IMIN: Todos los que producen celos serán evaluados



Ahy recordó que las filas no lastimaron a la gente. Porque, lo básico puede ser algo muy sensible a la sociedad.

«No lastimes los sentimientos de las personas, las cosas que podríamos considerar pero que son tan fundamentales, sensibles para la comunidad, no dañamos ligeramente los sentimientos de la comunidad», dijo.

Leer también: No hay suficiente alfabetización en la casa, videos masivos circulantes encuentran los escondites de Uya Kuya



En esa ocasión, Ahy también enfatizó que el Partido Demócrata debe ser un hogar de aspiración para toda la comunidad. Los demócratas, dijo, deben abrir activamente un espacio de diálogo para escuchar las aspiraciones y los aportes de la gente.

«Si alguien expresa su ira o emociones, sea paciente, escuche atentamente. Este es nuestro propio pueblo, los constituyentes que representamos», concluyó Ahy.