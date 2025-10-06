Ahy Llame al presidente Prabowo participó en el manejo de los camiones ‘obesidad’ de Odol

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy) afirmó, la política de manejar la sobredensión sobre la carga de los vehículos (Sangre) Alias Camión de obesidadha sido una atención directa (atención) Presidente Prabowo Subianto y DPR ri.

Leer también: Pancasila Power Day, Prabowo rezando solemnemente frente a los viejos cocodrilos



Según él, el tema de ODOL se ha convertido en una preocupación nacional debido a su amplio impacto en la seguridad del tráfico, la infraestructura vial y la eficiencia logística que tiene una gran influencia en la economía nacional.

«Este problema de Odol se ha convertido en una preocupación nacional y se ha convertido en una atención especial del Sr. Presidero Prabowo Subianto también del Parlamento Indonesio», dijo Ahy en Yakarta, el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: Presidente Prabowo Perdana liderando la ceremonia del Día del Power Power del Pancasila





Exceso de camiones de carga, camiones de pasta de dientes

Por lo tanto, el gobierno se compromete a implementar la política de Odol cero a partir del 1 de enero de 2027, sin demora. Esta es una forma de seriedad para mantener la seguridad y el orden del transporte terrestre nacional.

Leer también: Prabowo llamó a varios ministros a Kertanegara el domingo por la noche, discutiendo la evaluación de MBG



Ahy también invitó a todos los interesados ​​a continuar trabajando duro y trabajar juntos, de modo que la implementación de la política de cero ODOL se ejecuta de manera efectiva, de manera consistente, y proporciona beneficios concretos para los actores comunitarios y comerciales.

Hizo hincapié en la urgencia de manejar los camiones Odol se ha recordado repetidamente a todas las filas gubernamentales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los actores de la industria de la logística para tomar medidas concretas y medibles.

Ahy también recordó la importancia de construir narrativas públicas fuertes, para que las personas entiendan que la política está a favor de la seguridad y la prosperidad, no presionando a los conductores o a las pequeñas empresas.

«Tampoco nos cansamos de transmitir esto al público porque la narración que se construyó también debe ser fuerte. No dejes que alguien retroceda la narrativa de que no nos ponemos de lado con el conductor, no a favor del pequeño wong», dijo Ahy.

Hizo hincapié en que el gobierno realmente quería presentar una solución justa para que todas las partes se beneficien, especialmente para reducir el número de accidentes de tráfico, la mayoría de los cuales implican el transporte de bienes.

«Lo contrario queremos traer soluciones para que podamos suprimir la cantidad de accidentes de tráfico», dijo.