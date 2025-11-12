AHY invita a los jóvenes de Sulawesi del Norte a desarrollar la región manteniendo la sostenibilidad ambiental

Jacarta – Ministro Coordinador del Sector Infraestructura Y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (A MÍ) enfatiza una visión holística del desarrollo que no solo se centra en la infraestructura física, sino también en el equilibrio ambiental y el fortalecimiento de los recursos humanos (SDM).

Lea también: Duta Graha Karya gana el premio de inversión de Yakarta 2025



AHY transmitió esto mientras asistía al ‘Partido Popular 2’ iniciado por la miembro de la Cámara de Representantes de Indonesia, Hillary Brigitta Lasut (HBL) en el área de Megamas, Sulawesi del Norte. En este evento, AHY fue recibido con entusiasmo por 50 mil residentes del norte de Sulawesi.

Esta actividad es un verdadero símbolo de sinergia entre la política central y el entusiasmo, la creatividad y la recuperación económica local, en consonancia con el espíritu de la Asta Cita del Presidente Prabowo Subianto.

Lea también: El Comité para la Erradicación de la Corrupción abre la oportunidad de presentar al canciller de la USU en el juicio por corrupción en la calle North Sumatra



AHY, quien también es presidente general del Partido Demócrata, agradeció la colaboración de la generación joven de Sulawesi del Norte para hacer avanzar la región manteniendo la sostenibilidad ambiental.

«El tema Torang Suara Bumi nos recuerda a todos que el verdadero desarrollo debe estar del lado de las personas y la naturaleza. El desarrollo no se trata sólo de infraestructura física, sino también de mantener el equilibrio de la tierra y la humanidad», dijo AHY en su declaración del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Lea también: El consejo del general Sarwo Edhie Wibowo del RPKAD que más impresionó en la mente de AHY



Según AHY, festivales como el Festival del Pueblo tienen una función vital que va más allá del mero entretenimiento. Dijo que actividades como esta también son parte de los esfuerzos por igualar el desarrollo regional. Por esta razón, enfatizó el compromiso del gobierno de garantizar el desarrollo de infraestructura junto con el fortalecimiento de las SM superiores y las economías creativas regionales.

«Este es un detonante vital que impulsa el cambio de la economía local, un lugar para que brille la creatividad de los jóvenes de Sulawesi del Norte y parte de nuestros esfuerzos para igualar el desarrollo regional», dijo.

Además de apoyar la economía creativa y el medio ambiente, AHY lanzó y fue testigo de la inauguración del Campeonato de Boxeo Amateur de la Copa del Ministro Coordinador 2025 para Infraestructura y Desarrollo Regional. AHY espera que este evento se convierta en un punto importante para encontrar y nutrir los talentos de los jóvenes deportistas nacionales.

«Este es un evento importante para encontrar talentos y desarrollar logros. Por supuesto, esperamos que el deporte del boxeo en Indonesia pueda seguir creciendo y desarrollándose», dijo.

Mientras tanto, la Fundación HBL iniciada por Hillary Brigitta Lasut y Elly Engelbert Lasut utiliza esta plataforma para inculcar conciencia ambiental. Dijo que el cuidado de la Tierra puede comenzar con cosas simples, ya sea a través de la música, un estilo de vida ecológico y la unión.