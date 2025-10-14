AHY enfatizó que los recursos humanos deben ser de alta calidad si Indonesia quiere convertirse en un país desarrollado.

Bandarlampung, VIVA – El ministro coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dijo que era necesario fortalecer los recursos humanos (SDM) hacer Indonesia como país desarrollado.

«Todos estamos de acuerdo en que Indonesia se convertirá en un país desarrollado si sus recursos humanos continúan preparándose y fortaleciéndose», dijo AHY después de dar una conferencia pública en la Universidad de Lampung (Unila), Bandarlampung, el martes.

Además, dijo AHY, Indonesia tiene una gran población con una edad promedio joven y productiva, lo que fortalece calidad RRHH a través de sectores educaciónEs necesario mejorar la salud y el bienestar.

«La educación juega un papel muy fundamental, tanto la educación básica como la secundaria y también la educación terciaria», afirmó.

También espera que la calidad de la educación siga mejorando, tanto desde instalaciones de apoyo cada vez más completas como para apoyar el fortalecimiento de los recursos humanos hacia una Indonesia dorada 2045.

«Indonesia se encuentra en una posición estratégica con una gran ventaja demográfica, es decir, una población joven dominante y productiva. Sin embargo, esta ventaja demográfica debe ir acompañada del desarrollo de recursos humanos de calidad», afirmó.

También recordó que los avances tecnológicos, especialmente en el campo de la inteligencia artificial (IA), seguirán cambiando la estructura del trabajo y demandarán nuevas habilidades de las generaciones más jóvenes.

«Por lo tanto, el papel de la generación joven de hoy es importante para responder a los desafíos globales mediante el fortalecimiento de la cultura y el liderazgo futuro», afirmó.

Es optimista de que Indonesia tiene una gran capacidad y potencial para hacer avanzar a esta nación en medio de la incertidumbre mundial. (ENTRE)