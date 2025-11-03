AHY dice que el gobierno no se quedará callado sobre la deuda Whoosh, ¿la pagará la APBN?

Jacarta – Ministro coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (A MÍ) afirmó que el presidente Prabowo Subianto había confirmado gobierno presente en la búsqueda de soluciones a los problemas deuda Proyecto de tren de alta velocidad Yakarta-Bandung.

«Podemos confirmar que el presidente dijo anteriormente que con respecto al tren de alta velocidad Yakarta-Bandung, por supuesto, el estado y el gobierno estarán presentes e involucraremos a todas las partes», dijo AHY después de reunirse con el presidente Prabowo en el Complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el lunes.

AHY dijo que esta tarde el Ministerio que dirige celebró una reunión de coordinación, a la que asistieron el director ejecutivo de Danantara, Rosan Roeslani, el ministro de Transporte, Dudy Purwaghandi, así como funcionarios del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos y del Ministerio de Finanzas.

En la reunión, dijo, todas las partes acordaron presentar la mejor solución para todos.

«Todos quieren desempeñar un papel, participar, asumir parte de la responsabilidad de llevar a cabo la reestructuración financiera del tren rápido Yakarta-Bandung», dijo AHY.

Según AHY, el Estado seguirá presente en la reestructuración financiera a través del papel del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (Presupuesto público). Sin embargo, los detalles sobre la forma de apoyo gubernamental se explicarán con más detalle una vez que se complete el proceso de discusión.

«El gobierno, la Presupuesto Estatal, definitivamente participará, pero los detalles se presentarán en otra oportunidad. Lo que está claro es que estamos hablando de infraestructura en varios países, por supuesto el Estado estará presente allí», dijo.

Aparte de eso, AHY dijo que su partido continúa coordinándose con Danantara y el gobierno chino en el proceso de negociación sobre la reestructuración. Sin embargo, AHY se mostró reticente a explicar más detalles de las negociaciones que se estaban llevando a cabo.

«Hay muchos aspectos que también se están negociando. No queremos revelar demasiado porque todavía es una negociación. Por eso, amigos, por favor comprendan, las negociaciones también necesitan tener espacio, ojalá puedan producir lo mejor para nosotros, porque el principio es negociar lo mejor para Indonesia», dijo.

AHY añadió que si se resuelve la cuestión relativa a la deuda del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung, el Gobierno también planea desarrollar el proyecto del tren de alta velocidad a otras zonas, incluida la ruta Yakarta-Surabaya a Banyuwangi.