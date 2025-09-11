Ahy apoya el plan para formar un equipo de investigación independiente

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación de Infraestructura y Desarrollo de la Región, Agus Harimurti Yudhoyono o A mí Apoya un plan de formación de equipo investigación independiente Investigar los disturbios de demostración que ocurrieron del 25 al 31 de agosto de 2025.

Ahy reveló que el equipo de investigación debe hacerse para evitar información inexacta.



La masa de los manifestantes dañados por el edificio DPRD de Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

«Creo que debemos poder identificarnos en su totalidad para evitar la ocurrencia de ser dicho, desinformación. En estos días también a menudo confundimos, a menudo nos preocupamos cuando no sabemos lo que realmente sucedió», dijo Ahy a los periodistas en el complejo presidencial del palacio, Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

El presidente del Partido Demócrata explicó que la comunidad necesitaba información clara y objetiva para hacer los eventos o tragedias brillantes. Con el objetivo, dijo, evitando calumnias y hoaks.

«Y esto se aplica en varios otros aspectos porque la información es importante que se sepa de hecho y de hecho. Entonces, si entonces queremos conocer un incidente, una tragedia, entonces es necesario saber en su totalidad para evitar la calumnia, evitando los hoaks, etc.», dijo Ahy.

«Para evitar la calumnia, evitar los hoaks, etc.

Se sabe que el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto respondió positivamente sobre las demandas de las 17+8 personas. Una de las demandas es la formación de un equipo de investigación independiente para investigar la muerte de un taxista de motocicletas en línea affan Kurniawan que fue aplastado por los automóviles Brimob Rantis en manifestación Ricuh.

Con respecto a la propuesta, Prabowo consideró que tenía sentido. Dijo que la propuesta de formar un equipo de investigación independiente podría discutirse más a fondo.

«Sí, creo que si el equipo de investigación independiente creo que esto tiene sentido. Creo que tiene sentido, creo que se puede discutir y luego veremos la forma como cómo», dijo Prabowo, citado el lunes 8 de septiembre de 2025.

De algunas de las demandas de la comunidad, Prabowo evaluó que algo tiene sentido y algo debe debatirse nuevamente.



La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

«Sí, creo que aprendemos algo razonable, algunos de nosotros podemos negociar, podemos argumentar. Creo que hay muchas cosas que tienen sentido. Hay muchas que creo que son normativas. Y podemos hablar bien», dijo.

Además, Prabowo evaluó la propuesta que podría debatirse, es decir, relacionada con la retirada del TNI de la seguridad civil.

«Si sacas el TNI de la seguridad civil, sí, es quien evalúa si tiene sentido o no, correcto», explicó.

Afirmó Prabowo, la tarea del TNI era proteger a la comunidad de todas las formas de amenazas.