Ahy alienta al gobierno y al DPR a sentarse para discutir las demandas de 17+8

Yakarta, Viva – Presidente del Partido Demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono (A mí) Aliente a todas las partes a sentarse juntas para encontrar soluciones a aproximadamente 17+8 demandas de las personas que sobresalen en las redes sociales.

Leer también: La aparición de TB TNI TB Pratu cambiando a los residentes en Jayapura



AHY TARSE, hay una serie de discusiones que se consideran importantes para ser discutidas por todas las partes.

«He leído uno por un 17+8, que es la aspiración de varios grupos, especialmente aquellos que salieron a las calles ayer. Hay una serie de problemas que se consideran urgentes, por supuesto, reacciono abiertamente», dijo Ahy a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Leer también: Anindya Bakrie reveló el movimiento rápido de Kadin para ayudar a la situación en 38 provincias



Ahy explicó el diálogo abierto por el parlamento indonesio y gobierno debe ser apreciado. Porque, estos pasos proporcionan espacio para que la comunidad transmitiera sus mentes.

«Por supuesto, en mi capacidad, así como el presidente del Partido Demócrata, dije que si hay alguien que inmediatamente necesitamos sentarnos juntos, escuchar y aprecio los diálogos que se han abierto del Parlamento Indonesio y, por supuesto, el gobierno», dijo.

Leer también: WIRANTO: El presidente Prabowo ha escuchado la demanda de la manifestación, si todo se cumple



Además, explicó que las aspiraciones surgieron de varios sectores, que van desde la economía, la ley hasta la justicia. Por lo tanto, espera que todas las partes puedan discutir para encontrar la mejor manera de enfrentar las demandas de la comunidad.

«También doy la bienvenida si los diálogos se abren bien, el canal no está bloqueado para que podamos encontrar una solución juntos», explicó Ahy.

Para tener en cuenta, la coalición civil formuló 17 +8 demandas para responder a las manifestaciones durante la semana pasada, hasta ’17 +8 demandas de personas: transparencia, reforma y empatía ‘.

La coalición solicitó que 17 demandas se cumplan inmediatamente dentro de una semana hasta el 5 de septiembre. Mientras tanto, las 8 demandas restantes deben completarse en un año después.

La siguiente es una lista de demandas:

1. Tarik TNI desde la seguridad civil y asegúrese de que no haya criminalización de los manifestantes

2. Forma del equipo de investigación de la muerte de Affan Kurniawan, y todos los manifestantes que fueron víctimas de la acción del 25 al 31 de agosto

3. Congelando el aumento de beneficios, salarios y nuevas instalaciones para los miembros del DPR

4. Publicar una transparencia presupuestaria

5. Fomentar la Junta Honoraria de la Cámara de Representantes Verifique a los miembros problemáticos

6. Fuego o sanciones para cuadros de partidos políticos que no son éticos y desencadenan la ira pública

7. Anuncie el compromiso de la parte del lado de la gente

8. Involucre los cuadros del partido en espacios de diálogo con público

9. Libre todos los manifestantes detenidos

10. Detenga los actos represivos y la violencia excesiva de las autoridades para proteger la manifestación

11. Captura y procesos legales de miembros o aparatos que ordenan o toman acciones represivas

12. El TNI regresó inmediatamente al cuartel

13. El TNI no debe hacerse cargo de la función de la Policía Nacional, defender la disciplina interna

14. No entre en la sala civil durante la crisis democrática

15. Asegúrese de que los salarios sean adecuados para los trabajadores

16. El gobierno da un paso de emergencia inmediatamente para evitar despidos masivos

17. Abra un diálogo con sindicatos para soluciones de salario y subcontratación baratos.

8 demandas adicionales a largo plazo hasta el 31 de agosto de 2026:

1. DPR limpia y reforma masiva; Realizar auditorías y elevar las condiciones para los miembros del DPR.

2. Reforma de partidos políticos; Los partidos políticos deben publicar estados financieros, garantizar que la función de supervisión se ejecute como debería.

3. Reforma del sector fiscal justo

4. Confirmar Factura de la división de activos

5. Reforma policial para profesional y humanista

6. El TNI regresa al cuartel

7. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones de supervisión independientes

8. Revisión de políticas económicas y del sector laboral; A partir de PSN, Evaluación de la Ley de Ciptaker, y gobernanza y Antara.