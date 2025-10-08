Ahorre televisores Big Off de Samsung, Vizio y LG

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

¿Cuándo es el mejor momento para comprar un televisor nuevo? Día principal está aquí! Amazon tiene muchas ofertas en televisores 4K grandes con ahorros de hasta casi el 50% sobre los precios de lista. En otras palabras: ahora podrás tener un televisor impresionante en tu salón más temprano que tarde.

Y si eres un Amazon Prime Miembro, puede obtener envío gratis y acceso a aún más ofertas durante Prime Day. ¿No eres miembro? Regístrese para una prueba gratuita de 30 días para aprovechar todo eso Amazon Prime tiene para ofrecer, incluido el acceso a Prime Video y Prime Gaming; envío rápido y gratuito en menos de dos días con Prime Delivery; descuentos en tiendas en Whole Foods Market, acceso a exclusivos compras eventos, como Prime Day y Black Friday, y más.

Todo lo que necesita para sacar provecho de una de estas excelentes ofertas de televisión es un poco de investigación, y lo hemos hecho por usted aquí. Desplácese hacia abajo y compre nuestras selecciones para las mejores ofertas de TV actuales de Amazon, a continuación.

Hisense El precio más bajo jamás visto Televisor Hisense 4K Ultra HD serie U6 de 55 pulgadas

A la venta por $1.797,99 (normalmente $2.799,99), el Hisense Smart TV 4K Ultra HD Clase U6 de 55 pulgadas tiene una impresionante pantalla retroiluminada por LED para una calidad de imagen brillante y vívida, mejorada por Dolby Vision. Tiene la tecnología Motion Rate 144 de Hisense para un movimiento fluido al transmitir deportes, películas y programas de televisión en vivo, gracias a Google TV en su interior. Este es el precio más bajo que hemos visto para esta unidad Hisense desde Amazon Prime Day.

Samsung El precio más bajo jamás visto Televisor inteligente Samsung QLED Ultra HD 4K ‘The Frame’ de 55 pulgadas

Una gran oferta de Amazon te ofrece el Televisor inteligente Samsung QLED Ultra HD 4K “The Frame” de 55 pulgadas por menos de $1,500. Samsung es uno de los nombres estreno en televisores de la actualidad.

Esta oferta le ofrece un televisor de 55 pulgadas con contrastes y claridad impecables, lo que lo hace ideal para películas, deportes en vivo y juegos. El intuitivo procesador “QLED 4K” de Samsung transforma automáticamente el contenido píxel a píxel a la más alta calidad de imagen. En nuestras pruebas, los televisores Samsung superan a la competencia en nitidez y detalles, con colores más profundos y ricos y bordes claros (es decir, sin borrosidad aquí). La tecnología “Motion Xcelerator” de la marca ayuda aún más a reducir el retraso y el desenfoque.

Este equipo está equipado con Samsung TV Plus, que ofrece una gran cantidad de contenido gratuito sin necesidad de suscripción; También es compatible con todos los dispositivos de transmisión. Un televisor de 55 pulgadas por menos de $1,500 ya es un buen precio; conseguir un televisor Samsung por menos de $800 es una ganancia aún mayor.

iFFALCON iFFALCON Televisor inteligente QLED Mural 4K de 65 pulgadas

El iFFALCON Televisor inteligente QLED Mural 4K de 65 pulgadas es un excelente televisor “vertical” de bolsillo que está diseñado para colgarse en la pared, como una obra de arte. El televisor ha rehecho las reglas cuando se trata de capacidades de transmisión integradas y calidad a buen precio. El televisor 4K Ultra HD de 65 pulgadas cuenta con controles manos libres del Asistente de Google, resolución 4K Ultra HD con calidad de imagen Dolby Vision IQ en toda la pantalla ancha, calidad de audio Dolby Atmos y, por supuesto, acceso instantáneo a todas sus aplicaciones y servicios de transmisión favoritos.

