Ahorre primero en Bank bjb, meta y luego en Bandung Culture Run

Jacarta – Banco bjb traer de vuelta promoción Es interesante acoger a personas cada vez más aficionadas a un estilo de vida saludable. Más recientemente, bank bjb se dirige a la comunidad de amantes de los deportes de carrera en la ciudad de Bandung y sus alrededores a través de una promoción titulada Bandung Culture Run.

Esta promoción forma parte de los esfuerzos de Bank BJB por crear servicios financieros que sean relevantes para los hábitos de las personas, especialmente de aquellas que son activas y se preocupan por su salud. No sólo orientada a transacciones financieras, esta última promoción invita clientes para moverse, correr y disfrutar de la ciudad de Bandung de una manera más saludable y positiva.

Bandung Culture Run es un evento de carrera que combina deportes con los matices culturales de las ciudades de Bandung y Java Occidental. Bandung Culture Run se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre de 2025 a partir de las 05.30 WIB en el Ayuntamiento de Bandung.

Por eso, como apoyo concreto, el banco BJB presenta una promoción especial consistente en la entrega de billetes gratuitos para clientes nuevos y actuales. existente que siguen el programa según lo establecido. Este programa de promoción estará vigente del 14 de noviembre al 13 de diciembre de 2025, con un cupo limitado. Debido a que el número de entradas es muy limitado, banco bjb invita al público a aprovechar de inmediato esta oportunidad mientras aún haya cupos disponibles.

La promoción ofrece varias opciones de esquemas de colocación de fondos a través de los productos bjb Tandamata Berjangka y bjb Tandamata, que se pueden seleccionar según las preferencias y la categoría de carrera deseada. Los boletos de las categorías 5K y 10K están disponibles con diferentes ubicaciones de fondos y períodos de tiempo, por lo que los clientes tienen flexibilidad para determinar la mejor opción.

Esta promoción es parte de la estrategia del banco bjb para seguir acercándose a la comunidad. Además, correr ya no es sólo un deporte, sino que se ha convertido en parte de una nueva cultura que está creciendo rápidamente en la ciudad de Bandung.

A través de esta promoción, banco bjb invita al público a sumarse y ser parte del espíritu de “correr ahorrando”. Con la presencia de esta promoción, bank bjb espera que Bandung Culture Run se convierta en algo más que un simple evento deportivo. Este es el primer paso para construir una comunidad saludable, activa y productiva en una ciudad conocida por ser creativa, llena de energía y rica en cultura.