Yakarta, Viva – Danantara confirma su compromiso de convertirse en la primera guardia de absorción azúcar agricultor Al mismo tiempo, mudando a los comerciantes para participar activamente en el mantenimiento de la estabilidad de los precios nacionales del azúcar.

A través de este mecanismo, y entre el azúcar comprará inmediatamente producido por los agricultores. Mientras tanto, para la producción restante que no se ha absorbido directamente, los comerciantes de azúcar llevarán a cabo el manejo con apoyo de coordinación de y entre.

Este esquema está diseñado para que la distribución del azúcar permanezca suave, los agricultores obtienen certeza del mercado y el precio de venta permanece en un nivel rentable.

«Y entre el presente no solo como un taxista, sino que también se espera que sea una fuerza impulsora para el ecosistema nacional de comercio de azúcar. Al alentar a los comerciantes a participar en la absorción, de modo que no se absorban los agricultores de azúcar», dijo Mahmudi, presidente de PT Sinergi Sugar Nusantara ((Sgn), a través de su declaración oficial, martes 26 de agosto de 2025.

Esta decisión estratégica es un seguimiento para la reunión de coordinación de absorción de azúcar de los agricultores que se celebró y entre la Agencia Nacional de Alimentos y PT SGN en Surabaya, Java Oriental.

Mahmudi explicó además que la reunión también confirmó que todas las partes, tanto el gobierno, la industria, los comerciantes y los agricultores, deben moverse en una visión, a saber, evitando la fuga de azúcar refinada al mercado minorista, manteniendo la distribución sin problemas y fortalecer la sostenibilidad de la industria nacional de azúcar durante la temporada de molino este año.

Con este paso y entre él se espera que sea un catalizador para realizar un ecosistema de comercio de azúcar saludable, justo y sostenible, así como para apoyar los esfuerzos del gobierno para mantener la soberanía nacional de alimentos.