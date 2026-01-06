Ahora separado, Steven Wongso admite abiertamente que se arrepiente de haberle regalado un bolso de marca a Arafah Rianti.

Jacarta – La atención del público vuelve a centrarse en la figura Steven Wong So. Un joven emprendedor que fue muy comentado por su romance con un cómico Arafah Rianti ha vuelto a robar la atención, no por una nueva relación, sino por su honesta confesión sobre los lujosos regalos que hizo en el pasado.

El nombre Steven Wongso se convirtió en un tema candente de conversación en septiembre de 2024. En ese momento, le dio a Arafah Rianti una fantástica sorpresa de cumpleaños. No es un regalo cualquiera, Steven presentó un bolso de marca de clase mundial, un bolso Chanel tipo 22 con detalles de piel de claf brillante y metal en tono dorado negro. El precio del bolso se estima en 98 millones de IDR, lo que dejó atónito y celoso al público. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El momento de dar el regalo se volvió viral y fue visto como un símbolo de la seriedad de Steven hacia Arafah. De hecho, en ese momento se predijo que su relación progresaría hasta convertirse en matrimonio. Pero a medida que pasa el tiempo, esta historia de amor tiene que acabar a mitad de camino.

Inesperadamente, luego de que su relación terminó, Steven Wongso apareció con una declaración bastante sorprendente. En un videoclip que ahora circula ampliamente en las redes sociales, Steven expresó sus sentimientos sobre el costoso regalo. Admitió abiertamente que se arrepintió, aunque no lo sintió en el momento en que le entregaron el regalo.

«Es una pena que lo hubiera, pero en ese momento no lo había», dijo Steven Wongso, citado el martes 6 de enero de 2026.

Según Steven, su punto de vista ahora es muy diferente en comparación con cuando todavía estaba en una relación con Arafah. Él cree que esta gran cantidad de dinero debería usarse para cosas que tengan más valor a largo plazo.

«Ahora, si lo retiras, te arrepentirás. En realidad, esa cantidad de dinero se puede invertir», concluyó.

Esta declaración inmediatamente provocó fuertes reacciones por parte de los internautas. Muchos sintieron que la confesión de Steven parecía acorralar a Arafah Rianti, a pesar de que el regalo fue dado voluntariamente. No pocos internautas exigieron que se devolviera el bolso de lujo.

«Si me convierto en ti, Arafah, te lo devolveré», comentaron los internautas.