Ahora se dice que el Ministerio de Silvicultura está abierto a los académicos y al mundo de la educación.

Jacarta – Ministerio Silvicultura (Ministerio de Silvicultura), se dice que es el más abierto a las aportaciones de académicos y campus forestales de toda Indonesia.

El presidente del Foro de Comunicación para las Universidades Forestales de Indonesia (FOReTIKA), así como el decano de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Hasanuddin de Mujetahid, evaluó que el Ministro de Silvicultura rey julio antoni aportar un fuerte espíritu de colaboración.

Especialmente para establecer sinergias con el mundo académico y las instituciones de educación superior forestal de toda Indonesia. Mujetahid, dijo que bajo el liderazgo de Raja Juli, el Ministerio de Silvicultura demostró un fuerte espíritu de colaboración entre el gobierno y las universidades.

«Como académico, veo que el Ministerio de Bosques siempre invita y está abierto a recibir aportes de las universidades forestales de toda Indonesia, para trabajar juntos hacia un desarrollo forestal sostenible y equitativo», dijo Mujetahid a los periodistas el viernes 24 de octubre de 2025.

Según él, la apertura no es sólo una jerga, sino que en realidad se logra a través de diversas políticas y programas concretos que involucran a los campus.

Uno de ellos es brindar espacio para que las universidades propongan Áreas Forestales con Fines Especiales (KHDTK), especialmente para las universidades que aún no cuentan con permisos para gestionar estas áreas.

«El Ministerio de Silvicultura proporciona espacio para que las universidades forestales propongan KHDTK para aquellos que no han recibido permiso para gestionar áreas forestales con fines educativos específicos», dijo.

Aparte de eso, también se dice que Raja Juli Antoni está invitando activamente a las universidades a brindar aportaciones sobre los programas y políticas del ministerio, incluida la discusión sobre la cooperación estratégica entre instituciones.

«El Ministro de Silvicultura invitó a las universidades forestales a aportar información sobre los programas del Ministerio de Silvicultura, incluida la discusión sobre programas de cooperación», dijo.

No sólo a nivel político, la colaboración con los campus también se puede ver en diversas actividades, como el lanzamiento de la cuarta fase de la Contribución basada en resultados (RBC) y el tercer período de servicios de financiación comunitaria para el medio ambiente (pequeñas subvenciones). Este programa abre oportunidades para que los campus forestales accedan a fondos para investigación y servicio comunitario.

«Se invita a las universidades forestales a aprovechar esta beca para que fortalezcan su aporte académico a la sostenibilidad ambiental», afirmó.

Dijo que el Ministerio de Bosques también involucró a académicos en la preparación de planes operativos para IFNET 2030, el cálculo del PNBP para la liberación de áreas forestales, así como el foro de la Reunión de Coordinación Nacional y el seguimiento y evaluación de las actividades del ministerio.