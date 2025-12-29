Ahora que hay paz, Gus Yahya dice que la gestión de PBNU ha vuelto a la normalidad

Surabaya, EN VIVO – Presidente General de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staqufindica todos los problemas internos PBNU se completó después de una reunión de líderes en el internado islámico Miftachussunnah, Surabaya, Java Oriental, el domingo.

«Todo lo que ayer era un problema, lo consideramos pasado, ya no existe y volvemos a la unión», dijo a los medios de comunicación.

Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya Dijo que la reunión celebrada en el internado islámico Miftachussunnah en Surabaya marcó el regreso de la unión entre las filas del PBNU como antes.

Rais Aam KH Miftachul Akhyar y el presidente general de PBNU, Gus Yahya islah

«Sí, Alhamdulillah, esta reunión es un impulso para confirmar lo acordado en Lirboyo el jueves pasado», dijo.

Según él, el encuentro se desarrolló de manera sencilla, con saludos conjuntos y amistad para fortalecer los lazos afectivos entre los líderes del PBNU.

«Como solíamos ir juntos, continuaremos caminando juntos hasta el final, tal como se acordó y ordenó en la reunión de Lirboyo», dijo.

Cuando se le preguntó sobre la mejora de la estructura de gestión, incluido el puesto de Secretario General de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, Gus Yahya enfatizó que no había habido cambios en la estructura de gestión.

«El punto es que ahora volvemos a estar juntos, eso es todo. De nuevo juntos, de nuevo juntos como antes», dijo.

Además de Gus Yahya y Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, el secretario general de PBNU, Saifullah Yusuf, Katib Aam PBNU, profesor Muhammad Nuh, varios administradores de elementos de Syuriyah y Tanfidziyah, así como KH Anwar Mansyur y KH Idris Hamid. (Hormiga)