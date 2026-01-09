Ahora Polígama, Inara Rusli Lamenta Decir Que No Hay Buenas Mujeres Que Quieran Estar Con El Marido De Alguien

Jacarta – No Inara Rusli vuelve a estar en el centro de atención porque han resurgido declaraciones pasadas que se consideran inversamente proporcionales a las condiciones que enfrenta actualmente. El viaje de la vida de Inara pareció dar un giro brusco, enfrentándola a una situación que antes había criticado fuertemente.

Hace algún tiempo, Inara era conocida como una figura que criticaba la infidelidad después de experimentar la amargura de la traición en su casa con Virgoun. En ese momento, Inara optó por poner fin a su matrimonio tras descubrir que su marido mantenía una relación en secreto con otra mujer. Esta lesión le impulsó a hacer una declaración contundente que recibió el apoyo de muchos partidos. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

En un podcast con Richard Lee, Inara expresó claramente sus puntos de vista sobre las mujeres que tienen relaciones con hombres casados.

«No hay buenas mujeres que quieran estar con el marido de otra persona, la gente dice que no es necesario ser bella para tener una aventura, sólo es necesario no conocerse a sí misma», dijo Inara en el podcast de Richard Lee, citado el viernes 9 de enero de 2026.

Esta declaración se volvió viral y se consideró que representaba la ira y el coraje de una esposa que fue traicionada. Sin embargo, el tiempo pasa y la situación que ahora enfrenta Inara la coloca en una posición muy diferente.

El público se sorprendió cuando se descubrió que Inara se había casado con Insanul Fahmi, una figura que todavía figura como el marido legal de Wardatina Mawa. Las polémicas son inevitables. Inara, que anteriormente criticaba duramente a las mujeres en puestos de «tercera persona», ahora tiene que enfrentar acusaciones similares.

Inara finalmente reconoció ella misma la conciencia de esta ironía. En el podcast de Denny Sumargo, se arrepiente abiertamente de sus comentarios pasados ​​y admite sus errores a la hora de comprender el contexto de la sharia.

«También quiero aclarar que una vez hice una declaración en varios podcasts, dije ‘no hay buenas mujeres que quieran estar con los maridos de otras personas'», dijo Inara Rusli cuando fue invitada al podcast de Denny Sumargo.

Luego continúa con una profunda reflexión que muestra su cambiante punto de vista.

«Admito que me equivoqué, no debería haber dicho algo así porque era lo mismo que insultar la ley de poligamia, insultar a las esposas de los profetas, insultar a las esposas de los amigos del Profeta. ¿Se culparon unos a otros en ese momento? No, no entiendo que esa sea la ley», continuó.