Ahora oficialmente converso al Islam, 5 datos sobre Willie Salim que amó el Islam durante mucho tiempo

Jacarta – Las buenas noticias provienen de creadores de contenido populares. Willie Salim. Se informa que esta figura conocida por sus acciones sociales se ha convertido oficialmente al Islam.

Esta información no es sólo un rumor, sino que ha sido confirmada directamente por el famoso predicador Ustaz Derry Sulaiman en una conversación con el Dr. Richard Lee. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En esa ocasión, Ustaz Derry afirmó firmemente que Willie Salim había dicho dos frases de la shahada.

«Ya está hecho (el credo). Sólo que aún no está anunciado», dijo Ustaz Derry Sulaiman en el canal de YouTube de Richard Lee, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Aun así, hasta el momento Willie Salim no ha brindado un comunicado oficial respecto a esta noticia. Sin embargo, las huellas de su interés por el Islam son visibles desde hace mucho tiempo a través de diversos contenidos y acciones reales que ha llevado a cabo.

Aquí hay cinco hechos que muestran que Willie Salim amaba las enseñanzas islámicas mucho antes de convertirse oficialmente en musulmán. convertir.

1. ¿Alguna vez has realizado adoración en ayunas durante el Ramadán?

Uno de los momentos que llamó la atención del público fue cuando Willie Salim intentó ayunar durante el mes de Ramadán. Quería experimentar por sí mismo cómo los musulmanes soportan el hambre y la sed durante todo el día.

«Esta es la primera vez que intento ayunar, muchachos. Dijeron la primera vez, primero intenten medio día. Así que abrí a las 12 del mediodía. Honestamente, esto es realmente difícil, aplaudo a aquellos de ustedes que pueden ayunar completamente hasta el Magreb», dijo Willie Salim en abril de 2023.

2. Ayudar activamente a los internados islámicos y a los estudiantes de los internados islámicos Hafiz Quran

Willie no sólo prueba prácticas religiosas, sino que también participa directamente en acciones sociales con matices religiosos. Una vez ayudó a construir un internado islámico y también cubrió los costos educativos de un estudiante que memorizó el Corán.

«Su nombre es Dicky, sus padres lo abandonaron cuando era pequeño, ahora Dicky vive en un internado islámico y está memorizando el Corán. Pero no ha pagado sus tasas de matrícula, así que le ayudaré a pagar las tasas de matrícula de Dicky», concluyó.

3. Construir puentes para los residentes y acceso a las mezquitas.

La preocupación de Willie por la sociedad se puede ver en sus proyectos sociales en zonas remotas. Construyó un puente de conexión que los residentes realmente necesitaban.