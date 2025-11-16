‘Ahora me ves 3’ encabeza la taquilla mundial con 75,5 millones de dólares

“Now You See Me: Now You Don’t” de Lionsgate se llevó el primer puesto mundial Taquillas listas con $ 75,5 millones. La película, que también tomó el primer lugar en el mercado nacional, ganó $54,2 millones a nivel internacional en 64 territorios.

Estrenada casi una década después de la entrada anterior de la serie, la tercera “Now You See Me” tuvo un buen desempeño entre los compradores de entradas extranjeros. Algunos de los territorios con mayores ganancias incluyen China (19,2 millones de dólares), Corea del Sur (3,9 millones de dólares), Francia (3,5 millones de dólares) y el Reino Unido (3,2 millones de dólares). Ruben Fleischer dirigió “Now You See Me: Now You Don’t” y la película recuperó a los pilares de la franquicia Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco como una banda de ilusionistas al estilo Robin Hood. La producción de la película costó 90 millones de dólares.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” de Sony se estrenó en China con un considerable debut de 52,4 millones de dólares. Ahora se ubica como la quinta película más taquillera de 2025, habiendo recaudado casi 730 millones de dólares.

“The Running Man” de Paramount, una adaptación con clasificación R de la novela distópica de Stephen King, colapsó en la taquilla mundial. Después de tropezar con un lanzamiento nacional de 17 millones de dólares, la película obtuvo una recaudación internacional de 11,2 millones de dólares en 58 mercados internacionales. Se trata de un resultado desastroso teniendo en cuenta el presupuesto de 110 millones de dólares de “The Running Man”. La película fue dirigida por Edgar Wright, quien anteriormente dirigió “Baby Driver” y “Shaun of the Dead”, y está protagonizada por Glen Powell. Los principales mercados para “The Running Man” incluyeron el Reino Unido (3,3 millones de dólares), Alemania (1,1 millones de dólares) y Australia (1 millón de dólares).

Y Warner Bros.’ “Una batalla tras otra«cruzó la marca de los 200 millones de dólares en la taquilla mundial después de ganar otros 1,4 millones de dólares a nivel internacional. El thriller fue dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Chase Infiniti. Obtuvo algunas de las mejores críticas del año, pero su presupuesto de 140 millones de dólares lo convierte en uno de los de 2025. fracasos más grandes. Los propietarios de los cines se quedan con la mitad de las ventas de entradas y Warner Bros. gastó decenas de millones además de los costos de producción para comercializar la película, lo que la dejó en un profundo agujero.