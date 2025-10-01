Ahora hay el servicio de transporte de un paciente usando BMW

Yakarta, Viva – El mundo de los servicios de salud ahora se transforma cada vez más presentando diferentes experiencias para los pacientes. Ya no se centró en la atención médica, la comodidad en el viaje al hospital también comenzó a considerarse. Como colaboración de Mayapada Healthcare juntos BMW Astra.

Esta cooperación tiene la idea de que el viaje del paciente al hospital debe ser tan cómodo como los servicios de salud que reciben. A través de esta sinergia, los pacientes tienen la oportunidad de disfrutar de un servicio de transporte utilizando un automóvil premium BMW. Este programa se aplica en varias áreas, incluidas Yakarta, Bogor, DePok, Tangerang, Bekasi, Surabaya y Malang.

Según Benjamin Winoto, director comercial de la atención médica de Mayapada, esta colaboración nació del mismo objetivo, priorizando la comodidad y la experiencia del paciente.

«El mejor servicio no solo comienza cuando los pacientes llegan al hospital, sino también desde que se están preparando para venir. Este servicio de selección es una forma de nuestra preocupación por los pacientes y las familias», dijo, citó Viva Automotive en Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025.

Mientras tanto, Sanfrantis Tanu, director ejecutivo de BMW Astra, explicó que los clientes no solo pueden sentir la comodidad de conducir con BMW, sino que también obtienen instalaciones adicionales que apoyan su salud para que puedan permanecer en forma en actividades diarias.

«Entonces, además de disfrutar de conducir con BMW, pero obtendrán instalaciones para garantizar la salud para que siempre estén saludables en sus actividades», dijo.

Este servicio no solo está destinado a pacientes con ciertas afecciones. Tanto los pacientes regulares como los clientes de BMW Astra Loyal pueden obtener esta instalación, con un sistema de registro simple. El automóvil utilizado también varía, que van desde la Serie 3 hasta la Serie 7, incluidos los SUV de la serie X e incluso las unidades de electricidad.

Para el número de unidades de automóvil proporcionadas, se afirma que no todos los días el automóvil estará disponible en el hospital. Pero, más centrado en las necesidades del paciente. Para que se proporcionará cuando los pacientes y hospitales lo necesiten.

«Tal vez si la unidad de automóvil no siempre está lista para decidir en el hospital, pero con una red en las ramas de BMW Astra, podemos usar autos en estas ramas para acomodar a los pacientes que necesitan servicios para recoger de sus hogares al hospital», explicó.

Además del transbordador, los clientes de BMW ASTRA que buscan tratamiento en el Hospital Mayapada también pueden obtener un descuento para ciertos servicios de salud. Por ejemplo, pruebas de laboratorio o pruebas de salud especiales.

Navin Sonthalia, director presidente y CEO de Mayapada Healthcare, calificó este paso como una forma de innovación en los servicios de salud modernos.

«Somos optimistas de que esta sinergia crea un valor agregado para pacientes, médicos y otras partes interesadas. Esperemos que esto tenga un impacto positivo sostenible», dijo.