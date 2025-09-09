Ahora es una viuda, Lisa Mariana admite ser prohibida tres veces por teléfono

VIVA – número Lisa Mariana De vuelta en el centro de atención pública después de revelar sin rodeos su nuevo estatus. A través de cargas en Instagram, Lisa admitió que ahora se ha convertido en viuda.

La confesión inmediatamente provocó la curiosidad de los ciudadanos hasta que finalmente dio más aclaraciones en un programa de televisión guiado por Feni Rose. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Lisa Mariana. Foto : Instagram @lisamarianAaa.

En esa ocasión, Lisa Mariana dijo firmemente que realmente había sido prohibida por su esposo, Edo. De hecho, el divorcio se dio tres veces solo por conexión telefónica hace aproximadamente una semana.

«(Endurged a través de teléfonos móviles) hechos», dijo Lisa, citado el martes 9 de septiembre de 2025.

La declaración de repente hizo que el público se pregunte sobre las razones detrás de la decisión de su esposo. Además, más tarde surgió un problema de que Edo lo divorció porque no quería ser arrastrado al caso de Lisa que estaba vinculado a Ridwan Kamil (RK). Sin embargo, Lisa inmediatamente negó la acusación.

«Esa no es la razón», dijo.

Además, Lisa explicó que su deseo de separarse realmente había existido durante mucho tiempo. Incluso afirmó haber pedido repetidamente el divorcio de su esposo, mucho antes de que el caso que arrastrara su nombre se convirtiera en un tema candente de conversación en el público.

«Sí, ha pasado mucho tiempo. Cientos de veces he pedido divorcio antes de que haya un caso viral», dijo Lisa.

Ahora, el paso de divorcio se realiza realmente. El esposo, Edo, dijo que le pidiera a Lisa que se encargue de todos los procesos administrativos y archivos legales relacionados con su divorcio. En otras palabras, Lisa debe presentar una demanda de divorcio para que su proceso de separación pueda resolverse inmediatamente a los ojos de la ley.