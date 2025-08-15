Ahora es un pastel de nostalgia de doble capa

Tengo una teoría sobre la música de Abba (Es solo mi experiencia, pero tal vez también es tuya). Sus canciones, compuestas y producidas por Benny Andersson y Björn Ulvaeus y cantadas por Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, son tan propulsivamente hermosas, tan pegadizas, atemporales y adictivas, tan sublimas en su mezcla de alegría y angustia que su canción favorita de ABBA siempre será … la que está escuchando a la que se escucha.

«¡Oh mamá!«, El musical de Jukebox indeliblemente exuberante que se reviva en Broadway para un compromiso limitado de seis meses (se abre esta noche en el Winter Garden Theatre, donde la producción original de Broadway se inauguró en 2001 y se ejecuta durante 14 años), es un espectáculo construido en torno a la creencia de que cada y cada uno de ABBA es su propia epifanía perfecta de la Rapta Pop. Etstasy de karaoke de pared a pared. En los últimos 25 años, y ahora continuará haciéndolo, escuchar esas canciones puede hacer que uno se sienta como el equivalente de fan de la música de un Cokehead felices que solo quieres.

Cada musical de Jukebox existe, por definición, para servir la música en su centro. Pero ningún musical de Jukebox ha funcionado de una forma bastante inteligente de Absurdista que «¡Mamma Mia!» hace. Como todos saben (después de 50 producciones internacionales, más la versión de la película Meryl Streep 2008 y su secuela de 2018; una tercera película está en proceso), la trama de «Mamma Mia!» es una pieza de tontería de alto kitsch que sugiere a Shakespeare en su modo de comedia amorosa tratando de lograr una versión romántica de «Gilligan’s Island». El escenario es una isla griega soleada, y el personaje central, Donna, es una madre soltera de espíritu libre que posee y opera una taberna allí. Su hija de 20 años, Sophie, está a punto de casarse. ¿Pero quién es el padre de Sophie?

Después de analizar el diario de su madre, Sophie se da cuenta de que podría haber sido cualquiera de los tres pretendientes de Donna del mundo lejano de Europa en 1979 (que es cuándo y donde quedó embarazada). Entonces Sophie los invita a los tres a la boda. Antes de que se enganche, quiere averiguar quién es su padre … y quién es ella.

«¡Mamma Mia!» es una especie de comedia romántica, pero más que eso es acerca de Romance: su lugar en el mundo, y la forma en que cambia de generación a generación. (Eso ha cambiado un lote Desde «¡Mamma Mia!» Primero se abrió). Pero parte de la broma de conocimiento del musical es que su trama, en casi todos los detalles, es como una máquina que ha sido diseñada inversa para servir como un sistema de entrega para 22 canciones de ABBA. No se equivoque: la historia funciona (al final es bastante conmovedor). Pero también se siente como algo que podría haber sido ideado por un programa de IA que le gustaba ABBA. El programa prácticamente nos invita a reírse de la manera perfectamente entrelazada que una canción como «Honey, Honey» o «Conocerme, conocerte» encenderá la motivación (delgada) para cantarla. Y es por eso que la dulce falta de mente de «Mamma Mia!» es parte de su magia. El programa sirve como un marco amistoso para las canciones sin amenazar con interponerse en el camino.

Vi la versión original del escenario tres veces, y mientras revivió «¡Mamma Mia!» Tiene su propio espíritu (que yo llamaría un poco más bestioso, con una coreografía más agresiva), es realmente el mismo espectáculo. Está dirigido, como el original (y como la versión de la película de 2008), de Phyllida Lloyd, y sigue siendo escrupulosamente fiel a lo que hizo la primera vez.

Como en: tiene el mismo juego de dos piezas que se parece a las paredes de una taberna como Whitwaned por IKEA. La misma apertura y cierre melancólicos, construidas alrededor de las inquietantes cepas de «Tengo un sueño». Las mismas escenas de parpadeo de la altura de la altura media-engaño con Donna (Christine Sherrill) y sus dos viejos amigos, Rosie (Carly Sakolove) y Tanya (Jalynn Steele), los antiguos cantantes de Back-up de Donna y el Dynamos. La misma versión de «Dancing Queen» de Sung-ino-A-Hair-Dryer, la misma línea de snorkelers de comedia de choque en «Lay All Your Love On Me», el mismo momento de risas cuando uno de los dinamos se lanza en la letra inicial de «quiquitita», console a su amigo, y te da cuenta de que es una motivación que va a ser una canción que va a ser una canción que va a ser una canción que va a ser una canción que va a ser una canción que va a ser una canción para consolar. (La verdadera motivación es: ¡Aquí está la canción! ¡Deléitese!)

También tiene la misma actuación de alto campamento cariñosa de los tres padres potenciales: Sam (Victor Wallace), el arquitecto que diseñó la Taverna; Bill (Jim Newman), el Corny Globe-Trotting Writer; y Harry (Rob Marnell), el británico token que alguna vez fue un «bandeja» y ahora es el alma de la clase media. Y tiene el mismo punto más alto dramático: la versión de Donna de «The Winner Take It All», que, como cantada por Christine Sherrill, es tan desgarradora que gana la rara distinción de ser incluso más poderoso que la versión de Abba.

Si hay una diferencia entre cómo «Mamma Mia!» Sentí cuando se abrió por primera vez y cómo se siente hoy, es esto: el espectáculo ahora es un pastel de nostalgia de doble capa. En 2001, aprovechó nuestro río de nostalgia acumulada por ABBA, así como la revelación, tarde en llegar a tantos oyentes, que ABBA era un grupo pop tan grande como los mejores grupos pop allí. En cualquier otro caso, lo sabíamos en ese momento. Sabíamos que los Beatles eran geniales cuando estaban sucediendo; Lo mismo para los Stones o los Bee Gees o Steely Dan o Zeppelin o Madonna. Sabíamos que Punk era un cambio de juego de alambre de barbazas.

Pero en la década de 1970, cuando ABBA se había convertido en el grupo pop más exitoso desde los Beatles, nadie se atrevió a mencionarlos en el mismo aliento que … los Beatles. Y sugerir que deberían ser habrían salido como blasfemia. (Para muchos todavía lo haría). Abba era sueco, se vistieron en el escenario como los astronautas de la discoteca glamorosa, y se consideró que los proveedores talentosos del pop burbujeante con infecciosos. Que lo que sus canciones sumaron fue una visión a gran escala de los entresijos de amor, pérdida y romance, dolor y deseo y satisfacción, contada completamente desde el punto de vista de una mujer, es parte de la razón por la cual su genio no fue completamente reconocido y respetado.

Todo eso cambió en los años 90. La cultura se encontró con ABBA, eliminando la etiqueta de «placer culpable» lejos de las obras maestras del pop como «Dancing Queen» y «Take A Chance On Me» y «Super Troupper» y «Money, Money, Money». La culminación de esa evolución fue «Mamma Mia!», Un espectáculo que fue, y sigue siendo, una rhapsodia pop de dos horas y media.

Lo que es diferente, después de 25 años de todo ese amor de Abba recién descarado, es que nuestra nostalgia melancólica ya no es solo para ABBA. También es para «Mamma Mia!» en sí, que ahora juega como una pieza de época de un mundo diferente. El programa, cuando se estrenó, se estableció 21 años después de 1979 (en otras palabras: en la actualidad), y su tema se expresó en el contrapunto entre Donna, la feminista de los años 70 que había seguido su propio camino, tener un hijo por su cuenta y comenzar su propio negocio en la tierra extranjera de Grecia, y Sophie, quien se rebeló contra su madre. ¡20! En su camino, esta linda inversión expresó algo: ese romance anticuado estaba regresando. Por eso también tuvimos un diluvio de comedias románticas.

Pero la comedia romántica, en caso de que no hayas notado, ha hecho un desvanecimiento lento. No se ha ido, pero está aguantándose por sus uñas lacadas, y eso se vincula con la forma en que nuestras reinas reinantes de la música pop, desde Taylor Swift hasta Beyoncé y Olivia Rodrigo y Billie Eilish, ahora a menudo cantan de amor con el amargo escepticismo. Las voces de ABBA a veces miraban a los hombres con angustia y duda (solo piense en el siniestro ambiente de «dinero, dinero, dinero») pero principalmente con el anhelo. Y eso ahora hace «Mamma Mia!» Una pieza de optimismo romántico de cocción que está, de cierta manera, un poco fuera de sintonía con los tiempos. Más que nunca, el programa parece estar desafiando al mundo que lo rodea a cumplir con la sinceridad de su pasión.

Hay innumerables momentos en la nueva versión que adoraba: el fascinante impulso siniestro que se acumula alrededor de «¡Gimme! ¡Gimme! ¡Gimme!», Mientras los tres padres de Sophie ofrecen cada uno regalarle la boda; La escena, robusta, Jalynn Steele, convirtió «¿Su madre sabe» en un lujurioso tour de force; La demanda de Rob Marnell de la magnífica lo suficiente «nuestro último verano»; la mezcla de transporte de las voces de Christine Sherrill y Victor Wallace en «SOS»; Y ese gran final extasiado, que nos lleva al círculo completo a los sueños de Arena-Rock de los años 70.

También hay algunos elementos fallidos. La orquesta, recreando fielmente los arreglos de ABBA, puede ser un poco ruidoso, a veces abrumando las actuaciones vocales, especialmente las de Amy Weaver. (Tal vez ella solo necesita un poco más de cinturón). Toda la producción se siente más ocupado que el original, y no estoy seguro de que sea necesario. Sin embargo, «Mamma Mia!» sigue siendo lo que siempre fue: una fiesta para sus centros de placer. Es un espectáculo que casi nos invita a poner los ojos en blanco, hasta ese momento o dos más tarde cuando inevitablemente vamos, Mi, mi, ¿cómo puedo resistirte?