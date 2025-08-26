Ahora divorciado de su hijo, la razón por la que Andre Rosiade recibió a Pratama Arhan para ser un hijo, en la ley sobresaliendo de nuevo

VIVA – Las malas noticias volvieron a llegar a la casa de un futbolista nacional, Pratama ArhanY Azizah salsha. En medio de la cuestión del divorcio, la razón de la decisión del padre de Azizah, OTROS ROSIADEAceptar a Arhan como un hijo -ing -Derecho nuevamente sobresaliendo.

El breve viaje de amor entre los dos solía hacer que el público sea curioso. Andre Rosiade había revelado una fuerte razón que lo hizo hace dos años para asegurarse de liberar a su hija favorita para casarse con Pratama Arhan. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



El matrimonio de Pratama de Arhan con Azizah Salsha se casó

Como padre, lo primero que Andre Rosiade buscó de una hija -en la ley fue la seriedad. Además de su corta edad, Arhan logró demostrar que era realmente serio en una relación con Azizah.

En una conversación en el canal de YouTube Sungkars, Andre explicó su principal consideración de aceptar a Arhan como un hijo. La seria actitud y la bendición de Arhan de ambos padres se convirtieron en una base importante para Andre y su esposa.

«Lo primero es seguro en ese momento que nosotros, yo y mi esposa, ¿por qué lo permitimos porque que es un niño serio, luego, en segundo lugar, sus padres lo permiten», dijo Andre Rosiade el martes 26 de agosto de 2025?

Además de la seriedad, Andre Rosiade también vio a otros personajes que se destacan de Arhan, a saber, el espíritu de trabajo duro. Arhan es considerado como una figura que construyó su carrera desde cero.

«El tercero es que vemos que este niño trabaja duro desde abajo para perseguir sus sueños», continuó Andre.

Para obtener información, Arhan presentó la demanda de divorcio el 1 de agosto de 2025, y fue decidida por el panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa el 25 de agosto de 2025. Tanto Arhan como Azizah no estaban presentes en el juicio.

A pesar de que se ha decidido, su estado de divorcio aún no es completamente válido. El estatus legal de ambos sigue siendo marido y mujer hasta que Arhan dijo la promesa de divorcio. Este proceso legal todavía da 14 días para que ambas partes apelen.