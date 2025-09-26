Ahok y Nicke Widyawati fueron arrastrados en el caso de GNL, aquí está la respuesta del KPK

Yakarta, Viva – El ex director de Gas Pt Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, aludió al nombre Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Y Nicke Widyawati En el caso de presunta corrupción en la adquisición de gas natural licuado (GNL) quien ahora lo está atrapando.

Hari solicitó que el ex presidente de Pertamina, Ahok, y el ex director presidente de Pertamina, Nicke, también sea responsable.

«Para el caso de GNL, les pido al Sr. Ahok y a la Sra. Nicke que sean responsables, saludos a ambos», dijo Hari cuando se encontró en el edificio rojo y blanco. KPKcitado el viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Reveló! Resulta que solo hay una cifra del coleccionista de corrupción de cuotas de Hajj





Ex gobernador de Yakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Respondiendo a eso, el diputado interino de la aplicación y ejecución del KPK, ASEP Guntur Rahayu, enfatizó que tales declaraciones deben entregarse directamente a los investigadores, no en la esfera pública.

«Si se llama a otra parte, debe entregarse al investigador, no abierto», dijo ASEP en el edificio rojo y blanco.

Según ASEP, si de hecho se ha descrito en el examen, entonces el investigador lo seguirá.

«Estoy seguro de que, si es cierto, debe haber sido transmitido cuando se examina», agregó.

Leer también: El sospechoso de la corrupción de la cuota del hajj nunca fue anunciado, KPK: Paciencia



https://www.youtube.com/watch?v=-zojmbvejy4

Para el registro, Hari junto con otro ex funcionario de Pertamina, Yenni Andayani, había sido nombrado sospechoso.

Ambos supuestamente estuvieron involucrados en el caso de GNL, lo que causó pérdidas estatales a Rp1.77 billones.

TVONENEWS/RIKA PANGESTI

Leer también: Un paso más, el KPK ha establecido a un sospechoso en la corrupción de alimentos para bebés y mujeres embarazadas en el Ministerio de Salud.

