Ahn Hyo Seop se convirtió en el primer actor coreano en aparecer en los titulares de los Estados Unidos.

VIVA – La industria del entretenimiento coreano nuevamente obtuvo un logro orgulloso en la escena internacional. Ahn Hyo SEOP Se convirtió oficialmente en el primer actor coreano en aparecer en transmisiones en vivo en CBS News 24/7, una de las redes de televisión más grandes e influyentes de los Estados Unidos. Esta aparición histórica ocurrió el 26 de septiembre, marcando pasos importantes en el reconocimiento global de los actores coreanos.

CBS es conocido como una de las tres grandes redes de televisión en los Estados Unidos. Obtener una oportunidad de entrevista directa en el tiempo de transmisión principal es muy rara para los actores coreanos. Según su agencia, CBS inicialmente planeó invitar a Ahn Hyo SEOP directamente al estudio en Nueva York. Sin embargo, debido al horario de rodaje de su última película, no pudo asistir físicamente. Aun así, la entrevista todavía se llevó a cabo a través de transmisiones directas y tecnología. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

A lo largo de la entrevista, Ahn Hyo Seop mostró su habilidad con fluidez en inglés y su actitud profesional. Esto confirma aún más su encanto como actor con una atracción global.

En la sesión de preguntas y respuestas, explicó las razones por las cuales su trabajo estaba tan cerca de la audiencia internacional:

«Se trata de aceptarnos a nosotros mismos. También se trata de lidiar con quiénes somos en nosotros mismos», dijo desde Coreaboo el miércoles 1 de octubre de 2025.

«Todos han cometido un error, y todos tienen cosas que quieres ocultar o repetir. A veces, el mayor obstáculo no es el mundo exterior, sino nosotros mismos», agregó.

El mensaje muestra una filosofía profunda que inspiró a muchos espectadores de varios países.

Ahn Hyo SEOP también aludió a la popularidad de la cultura coreana que es cada vez más mundial. Afirmó nunca haber imaginado este fenómeno cuando era niño.

«Ver personas en todo el mundo cantando con letras coreanas, aprender el idioma e inspirarse en nuestras películas y drama me enorgullece mucho».

Esto demuestra cuán fuerte es la ola Hallyu ahora llegando a varias partes del mundo.

Cuando se le preguntó sobre la continuación de la película, Ahn Hyo Seop respondió que el viaje de los personajes acababa de comenzar. Todavía hay muchos desafíos y espacio para desarrollar. Cerró la entrevista con una expresión llena de esperanza.

«Personalmente, realmente quiero volver a conocer a Jin Woo. Por favor, devuelva su alma».