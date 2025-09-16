Ahmednagar se convierte en Ahilyanagar en un movimiento histórico de los ferrocarriles indios







Indian Railway el martes ha cambiado el nombre de Maharashtra Ahmednagar Estación de ferrocarril como Ahilyanagar para rendir homenaje a una figura histórica, Ahilya Bai Holkar.

El cambio fue anunciado por la División Pune del Ferrocarril Central, luego de la decisión del Gobierno de Maharashtra de cambiar el nombre de la ciudad de Ahmednagar a Ahilyanagar. El cambio de nombre es parte de un esfuerzo por rendir homenaje a las contribuciones de Ahilyabai Holkar al bienestar público y el gobierno durante su reinado en el siglo XVIII.

Es importante destacar que, si bien el nombre ha cambiado, el código de la estación `Ang` sigue sin cambios, según la declaración emitida por Ferrocarril central.

Se recomienda a los pasajeros y al público en general que tomen nota del nombre actualizado en boletos, señalización y anuncios ferroviarios.

Ahilya Bai Holkar es recordada por su regla justa y visionaria y por emprender numerosas restauraciones del templo en toda la India. Este cambio de nombre es un homenaje a su legado duradero, dijo una declaración emitida por el ferrocarril central.

Kurla se elevará a medida que Central Railway planea realinear la línea de puerto para la nueva estación

Anteriormente, en un cambio histórico en más de un siglo, el ferrocarril central está realineando las vías del puerto para construir una nueva estructura de estación en Kurla. Durante un mega bloque de 14.5 horas, la desviación propuesta de líneas de ferrocarril entre Kurla y las estaciones de Tilak Nagar tendrán lugar.

«Se está planeando realinearse y cambiar las vías hacia el oeste para alinearse con el nuevo trabajo de estación elevada. La estación elevada en Kurla, parte de las líneas quinta y sexta, no solo atenderá al tráfico regular, sino que también tenemos locales que se originan y terminan allí. Para continuar con el proyecto de estación elevado en Kurla, necesitamos usar el espacio ocupado por los caminos existentes. Para mantener los trenes que se mantienen en el que se realizan un set de nuevo. El tráfico de línea de puerto existente se desviará a medida que continúe el trabajo en el corredor elevado ”, dijo un alto funcionario.

La estación de ferrocarril elevada se eleva poco después Chunabhatti Estación a medida que el tren se mueve hacia Kurla y entra en la nueva sección. Lleva justo antes del crossover de Santacruz -Chemburbur Link Road en la línea del puerto cerca de la estación de Tilak Nagar. Para facilitar esta construcción, se ha construido el nuevo conjunto de dos pistas sobre tierras pantanosas entre las estaciones de Kurla y Tilak Nagar, y los trenes se desviarán aquí a partir del lunes ”, explicó.





