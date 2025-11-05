Ahmad Sahroni viola la ética y queda incapacitado durante 6 meses

Jacarta – Casa del Tribunal de Honor (MKD) RPD RI estado Ahmad Sahroni demostrado estar en violación código de ética. Sahroni entonces desactivado como miembro de la RPD RI durante seis meses.

Lea también: Sin violar el Código de Ética, MKD decide que Adies Kadir volverá a estar activo como miembro de la RPD



Esta decisión fue leída por el vicepresidente de MKD DPR RI, Adang Daradjatun en la audiencia de decisión ética de cinco miembros de la Cámara de Representantes que anteriormente estaban discapacitados en la sala de audiencias de MKD, Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Está demostrado que Ahmad Sahroni ha violado el código de ética de la RPD», afirmó Adang.

Lea también: Sahroni y Uya Kuya llegan a la RPD y asisten a la sesión de decisión del MKD de la RPD



«Condenó al acusado V, Ahmad Sahroni, a permanecer inactivo durante 6 meses a partir del momento en que se leyó esta decisión, calculado a partir del momento de la desactivación pertinente según la decisión del Fiscal del Ministerio Público. Nasdem«, continuó.

Explicó que todos los acusados, incluido Ahmad Sahroni, no recibieron derechos económicos durante el período de desactivación.

Lea también: El MKD RPD decide hoy el destino de Sahroni hasta Uya Kuya



«Declarando que los imputados I, II, III, IV y V durante el período de desactivación no recibieron derechos económicos», explicó.

Anteriormente se informó que el Consejo de Liderazgo Central (DPP) del Partido NasDem desactivó oficialmente a dos de sus cuadros que eran miembros de la RPD RI, a saber, Ahmad Sahroni y Nafa Urbach.

Esta decisión fue anunciada directamente por el presidente general del Partido NasDem, Surya Paloh, a través de un comunicado de prensa oficial el domingo 31 de agosto de 2025.

En una carta firmada por Surya Paloh como Presidente General y Hermawi F Taslim como Secretario General, el Partido Nasdem enfatizó que las aspiraciones del pueblo son la base principal de la lucha de su partido.

El Partido Nasdem considera que la lucha del partido es la cristalización de un espíritu popular que se basa en objetivos nacionales como se establece en el Preámbulo de la Constitución de 1945.

«De hecho, las aspiraciones del pueblo deben seguir siendo la principal referencia en la lucha del Partido NasDem», escribió Surya Paloh.