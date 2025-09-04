Ahmad Sahroni quiere ser presidente: ¿Por qué no?

Yakarta, Viva – número Ahmad Sahroni Volver a ser discutido. El político, conocido como «Crazy Rich Priok», se enfrenta a la atención pública después de ser desactivado como miembro del Parlamento Indonesio de la facción del Partido Nasdem.

Pero detrás de la crítica y la burla, una cosa que hace que el público esté más emocionado es su ambición que no es broma: quiero ser Presidente República de Indonesia. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Piezas de video antiguas del canal de YouTube de Helmy Yahya que se emitió el 11 de agosto de 2020, de repente viral nuevamente en las redes sociales. En el programa, Sahroni, que había comenzado una carrera desde el fondo sin los antecedentes de la élite política, reveló con sus fuertes ideales que no se habían logrado.

«Si no tengo mucha aling, dije inmediatamente ‘Quiero convertirme en presidente de la República de Indonesia'», dijo Ahmad Sahroni, citado el jueves 4 de septiembre de 2025.

La declaración contundente aparentemente fue considerada un sueño grandioso por las personas que lo rodean. De hecho, hay quienes se llaman abiertamente «demasiado exagerados».

«‘Vaya, estás enojado, pensando demasiado exagerado’, dijo,» agregó Sahroni.

Sin embargo, este político de Tanjung Priok rechazó pesimista. Consideró todos los sueños, tan pequeños o tan grandes como cualquiera, aún se pueden realizar. Esto se refleja en su experiencia personal.

«Solía ​​pensar que tenía un Ferrari.

Ahora, Ferrari ya no es solo sueños. En el video, Helmy Yahya incluso le dio el título «Lecciones de conductores privados para tener 8 Ferrari, Crazy Rich Priok». A partir de ahí, Sahroni reiteró su sueño.

«Si ahora quiero querer ser presidente, ¿por qué no?» Él continuó.

Desde compartir los sueños de convertirse en un líder

La ambición de Sahroni no era solo una obsesión personal. Admitió que su deseo de convertirse en presidente surgió de la intención de poder ayudar a más personas.

«Si sueño ahora es ser una persona rica para poder compartir con muchas personas, lo he hecho, pero al menos», explicó.

«Si me convierto en presidente, 250 millones de personas son parte de mí y ese es mi mayor sueño», agregó Sahroni.

También reveló ese deseo al público el 5 de enero de 2024, mientras asistía al evento de «resolución indonesia» con la pareja de candidatos vicecedentes candidatos número 1, Anies baswedan y Muhaimin Iskandar. Frente a ambos, Sahroni claramente hizo preguntas.

«¿Pero puedo preguntarles a ambos? ¿Es adecuado para mí ser presidente?» dijo.

La pregunta fue recompensada por Anies con una broma que hizo reír la habitación.

«¿Qué país?» Anies dijo con una sonrisa.

Pero los Anies no se detuvieron allí. También mencionó la cartelera Sahroni que mostró sus ambiciones.

«Cuando vi al Baliya, era adecuado ser presidente a tiempo. Amén», dijo Anies.

Apoyar la broma de Anies en realidad hizo que Sahroni sea más seguro con sus sueños políticos.

«De hecho, soy un sueño de ser presidente, pero porque primero, lo hice», dijo.