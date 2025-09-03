Ahmad Sahroni no ha presentado su renuncia como miembro del DPR

Yakarta, Viva – Vicepresidente RPD Saan Mustopa dijo hasta ahora Ahmad Sahroni no ha presentado renuncia como miembro de la DPR.

Saan dijo que Sahroni hasta ahora solo ha sido un cuadro Nasdem quien ha sido desactivado como miembro del DPR por el partido.

«Eso no ha sido (Ahmad Sahroni se retiró) más tarde lo comprobaremos», dijo Saan cuando se reuniera en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, el miércoles.

No solo Sahroni, otro cuadro Nasdem, Nafa Urbach, también ha sido desactivado como miembro de la DPR.

Saan, quien también actuó como vicepresidente de Nasdem, explicó que hasta ahora el DPP del partido había escrito a la facción que había sido enviado a la Secretaría General del DPR para detener todos los derechos de Sahroni y Nafa Urbach como miembros legislativos, uno de los cuales era salario.

Ahora está esperando el proceso de detener el salario de Sahroni y Nafa Urbach como miembro del Parlamento que tiene lugar en el Secretario General del DPR y el Consejo del Consejo Honorario (MKD).

Anteriormente, varios partidos políticos decidieron desactivar a sus miembros de Senayan como resultado de la atención y las demandas del público. Los representantes de las personas que fueron desactivadas que van desde miembros comunes, líderes de la comisión, hasta el liderazgo del Parlamento Indonesio.

Los miembros de DPR desactivados fueron Ahmad Sahroni y Nafa Urbach de la facción del Partido Nasdem, Eko Patrio y Uya Kuya de la facción Pan, y el vicepresidente del Parlamento Indonesio, adiesas a Kadir de la Facción del Partido Golkar.

La residencia de varios representantes de las personas fue saqueada y dañada por grupos comunitarios, incluida la Casa de Ahmad Sahroni, Eko Patrio, a Uya Kuya. Además de las casas de los legisladores, la Cámara del Ministro de Finanzas Sri Mulyani también fue saqueada. (Hormiga)