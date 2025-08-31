¡Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio y Uya Kuya solo fueron desactivados del DPR! Esta es la misma diferencia

Yakarta, Viva -El Consejo Central de Liderazgo (DPP) del Partido Nasdem y el Partido Nacional del Mandato (PAN) cada uno oficialmenteno activo-Ascos cuadros que se sentaron como miembros del parlamento indonesio, a saber Ahmad Sahroni Y Nafa Urbachasí como Eko Patrio Y Vas a.

Esto fue hecho por las dos partes después de examinar la dinámica de la última trasera después de la manifestación del DPR el jueves 28 de agosto de 2025. En dinámica política, términos como «inactivos» y «»despedido«A menudo se usa para describir las sanciones contra los políticos que se considera que violan las normas o la ética públicas.

Aunque a menudo se considera lo mismo, ambos tienen diferentes significados, impactos y procedimientos. El caso de Ahmad Sahroni y Nafa Urbach (Nasdem), y Eko Patrio y Uya Kuya (Pan) se convirtieron en un claro ejemplo de cómo los partidos políticos tomaron medidas contra sus cuadros.

Sin embargo, es importante comprender si están realmente despedidos o solo desactivados, y cuáles son las consecuencias. Aunque a un vistazo suena similar, inactivos y despedidos son dos cosas muy diferentes en el contexto político.

No activo es temporal y aún deja un espacio de rehabilitación. Mientras que ser despedido es permanente y el aborto, todo el estatus político de una persona en el Parlamento/DPR.

1. ¿Qué es «dionactivo»?

Es decir, un miembro todavía está registrado formalmente en la estructura institucional (por ejemplo, el DPR), pero ya no lleva a cabo una función activa, especialmente en la facción o comisión. Inactivo suele ser temporal y se puede devolver o extender dependiendo de la evaluación de la parte.

Los miembros del DPR no diferenciados solo obtienen un salario y no a los beneficios. Características:

– Todavía tiene estado administrativo como miembro de la DPR.

– Ya no representa la facción en el foro oficial.

– Ya no obtenga un papel activo en los fitches del Consejo (AKD).

– no automáticamente PAW (sustitución entre tiempo).

– Se puede devolver si se considera factible.

Ahmad Sahroni y Nafa Urbach (Nasdem)

Ambos fueron desactivados por el partido Nasdem de la facción del Parlamento Indonesio a partir del 1 de septiembre de 2025, porque la declaración se consideró «herir los sentimientos de las personas».

➤ Sin embargo, legalmente, no han sido despedidos de la membresía del DPR y el proceso de la PAW no se ha llevado a cabo.

Eko Patrio da aquí Keya (comida)

Pan también los desactivó de la facción DPR después de la controversia de los videos de trote que se consideraron poco éticos.

➤ Todavía se registran formalmente como miembros del DPR, pero ya no llevan a cabo funciones bajo la facción PAN.

Si una persona es despedida permanentemente de su membresía en partidos políticos o instituciones representativas como el DPR. El despido generalmente es seguido por Paw, reemplazando una posición vacía porque se descarta.

Los miembros del DPR que se disparan automáticamente ya no recibirán salarios o beneficios. Características:

– Pérdida de la membresía del partido (si se dispara de la fiesta).

– Pérdida de posición como miembro de la DPR (si se hace PAW).

– es permanente y no se puede devolver, excepto con mecanismos extraordinarios.

– Por lo general, seguido de un proceso administrativo a la KPU y al Parlamento Indonesio.

En el caso de las cuatro figuras anteriores, nadie ha sido despedido oficialmente del DPR o su partido. Sin embargo, si la parte envía una carta de despido y pide a Paw a la KPU (Comisión General Electoral), entonces pueden ser despedidos por completo.

3. ¿Por qué la fiesta eligió «inactiva» no «despedida»?

Hay varias razones estratégicas y administrativas:

– Ley y Regulación: El despido y el proceso de la PAW deben pasar por etapas formales: decreto del partido, verificación de KPU y ratificación por parte del DPR. Esto no es rápido.

– Maniobras políticas: inactivos es una forma de terapia de choque para que los cuadros de la introspección, sin perder figuras políticas que aún puedan ser «utilizadas» en el futuro.

– Reacción pública de Redam: el público enojado quiere sanciones rápidas. Inactivo es una forma rápida de calmar la atmósfera mientras prepara pasos a largo plazo.