Ahmad Sahroni, Nafa Urbach a Eko Patrio aún puede obtener salarios y beneficios a pesar de que se dona como miembro del DPR

Yakarta, Viva – Un total de cinco miembros RPD El período RI 2024-2029 fue desactivado por su partido como miembro de la DPR. A pesar de estar inactivo, las cinco personas aún reciben salarios y beneficios como miembros de la DPR.

El presidente de la Agencia de Presupuesto de DPR RI (Banggar) dijo que Abdullah explicó que no hay un término inactivo en términos de las Reglas de DPR RI (TATIB) o la ley número 17 de 2014 con respecto a MPR, DPR, DPD y DPRD (MD3).

«Tanto la ley TATIB como MD3 no conocen el término inactivo. Sin embargo, respeto las decisiones tomadas por Nasdem, Pan, Golkar», dijo en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

Presidente del parlamento indonesio, dijo Abdullah

Refiriéndose a la regulación, técnicamente, miembros del parlamento indonesio que están inactivos aún reciben salarios y beneficios.

«En términos de aspectos, recibe salario», dijo.

«Sí (técnicamente aún recibe salarios y beneficios), porque como dije antes», continuó.

Anteriormente, el partido nasdem desactivó Ahmad Sahroni Y Nafa Urbach como miembro del DPR 2024-2029.

Esto siguió las palabras de Sahroni y Nafa, que se consideraron inapropiadas al abordar las críticas al público con respecto a los salarios y asignaciones de los miembros del Parlamento.

Ambas decisiones no activas se presentaron oficialmente a través de la Circular DPP del Partido Nasdem el domingo 31 de agosto. La carta fue firmada por el presidente del partido Nasdem Surya Paloh.

Poco después del anuncio de Nasdem, el mismo día, el National Mandate Party (PAN) también emitió una circular relacionada con la notificación de desactivar EKO Hendro Purnomo (Eko Patrio) Y Vas a de la DPR.

Luego, seguido de la decisión del partido Golkar de desactivar al vicepresidente del parlamento indonesio, Kadir de la DPR.

TVONENEWS/SYIFA AULIA