Ahmad Sahroni fue transferido desde el cargo de vicepresidente de la Comisión III del DPR

Yakarta, Viva – Político del partido Nasdem, Ahmad Sahroni transferido de su posición como vicepresidente Comisión de la Cámara de Representantes III.

La decisión fue contenida en la carta de facción del Partido Nasdem con F. Nasdem. 758/DPR-RI/VIII/2025 con fecha del 29 de agosto de 2025.

En la carta, la posición de Sahroni como vicepresidente de la Comisión III fue reemplazado por Rusdi Masse Mappasesu, quien anteriormente era miembro de la Comisión IV del Parlamento Indonesio.

Mientras tanto, Sahroni fue transferido para convertirse en miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes I.

«De acuerdo con la reunión del liderazgo de la facción del Partido Nasdem del Parlamento Indonesio, transmitiremos el nombre del nombre de los miembros de la Comisión IL y IV a partir del 29 de agosto de 2025 de la Facción del Partido Nasdem del Parlamento de Indonesia, a saber, Ahmad Sahroni, originalmente el vícito de la Comisión III como miembro de la Comisión de la Comisión L». 2025.

«Y Rusdi Masse Mappasessu fue originalmente miembro de la Comisión IV como vicepresidente de la Comisión Mal», dijo el comunicado.

La carta fue dirigida al Presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani para ser seguido.

«Por lo tanto, presentamos esta carta para ser seguida como debería. Por su atención, gracias».