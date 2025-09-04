Ahmad Sahroni descargó cómo enriquecerse: solía ser una mafia de combustible

VIVA – Nombre del miembro DPR RI Ahmad Sahroni Últimamente, se está convirtiendo en un tema candente en las redes sociales. No solo un viaje profesional que está en el centro de atención, sino también el origen de la fuente de riqueza que es propiedad de él.

Se sabe que Ahmad Sahroni tiene el apodo de Crazy Rich Priok porque tiene una riqueza muy abundante. Esto ciertamente no se puede separar del pasado Ahmad Sahroni, que había trabajado como camionero en una compañía que se dedica a reabastecer el petróleo.

En un video viral en las redes sociales, Ahmad Sahroni admitió sin rodeos que era una persona mafia. Este reconocimiento surgió siguiendo preguntas del anfitrión que quería saber cuáles eran los esfuerzos de Ahmad Sahroni para que pudieran estar en la posición actual.

«¿La gente debe ser curiosa, Ahmad Sahroni puede ser tan rica de esta época? Del conductor, el taxi de la motocicleta paraguas no es posible. Preguntó Azizah Hanum como anfitrión en Ahmad Sahroni, citando un video sobre la cuenta X @goodrecom, viernes 5 de septiembre de 2025.

«Así es, primero mi mafia, la mafia de combustible», respondió Ahmad Sahroni.

Sin embargo, no es una mafia que significa mala como la mayoría de la gente entiende. Según Ahmad Sahroni, la mafia en cuestión es referirse a un negocio extremo para obtener la mayor cantidad de ganancias posible.

«Pero, no es la mafia cuyas connotaciones son negativas. El nombre es el negocio de comprar lo más barato posible, vendiendo lo más costoso», explicó Sahroni.

Según su declaración, Ahmad Sahroni solía usar la disparidad en los precios del petróleo en Indonesia, lo que tendía a ser barato para vender nuevamente a un precio mucho más alto. Lo vendió a barcos extranjeros. A partir de ahí, Ahmad Sahroni obtuvo abundantes ganancias.

«Es por eso que la gente dice que la mafia de combustible, eso es cierto. Sí, porque en el pasado, el precio del petróleo en Indonesia era barato. Cuando lo vendimos a un barco extranjero, el precio era diferente», explicó Ahmad Sahroni.

Ahmad Sahroni enfatizó que nunca negó si se llamaba mafia. Porque, admitió que había tenido un negocio como ese. Para Sahroni en hacer negocios, lo más importante es una estrategia de compra barata y costosa. Eso fue lo que lo llevó a la riqueza actual hasta que pudiera tener un hogar de lujo en colecciones raras.

«Ahí es donde la gente piensa que esta es la mafia de combustible y no está permitido no es lo mismo que Sahroni, no. Admitimos que somos mafia. Pero la connotación de la mafia es tener un negocio que tome la categoría lo más barato posible, vendernos lo más caros como es. Si no, ¿cómo puede tener Ferrari», dijo?