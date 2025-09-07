Ahmad Sahroni afirmó que el costo de su tratamiento facial era RP. 200 millones

Yakarta, Viva – número Ahmad Sahroni Volver a ser discutido por el público. Habiendo sido desactivado previamente del parlamento indonesio hasta que su casa fue saqueada por las masas, esta vez la figura conocida como loca Rich Tanjung Priok se convirtió en una conversación debido a su lujoso estilo de vida revelado a través de videos antiguos.

En una pieza de programa de televisión titulada Sahroni El más sultán, político y hombre de negocios afirmó haber gastado tarifas fantásticas solo para mantenimiento rostro. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Aproximadamente más caro ¿Quién es el cuidado de la piel de Sahroni con Diamond?» Preguntó una estrella invitada, citada el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Mahalan me tiempos», respondió Sahroni con confianza.

La respuesta hizo que el anfitrión fuera aún más curioso para preguntar sobre el monto de los gastos mensuales emitidos por Sahroni. Sin dudarlo, el hombre que comenzó su carrera como conductor llamó a los nominales cientos de millones de rupias.

«Rp. 200 millones», respondió simplemente.

Según Sahroni, mantener la apariencia es una parte importante de su vida, especialmente porque a menudo está presente en espacios públicos y a menudo aparece en la televisión.

«Porque a menudo aparece en la televisión y a menudo se invita a ser una apariencia importante», dijo.

Pero el reconocimiento en realidad desencadenó una variedad de reacciones de los ciudadanos. Muchos consideraron demasiado la cifra de Rp200 millones al mes, especialmente según ellos, el resultado del tratamiento no era visible.

«No vi el buen aspecto del efecto de 200 millones», dijo los internautas.

«200 millones al mes, pero ¿qué resultados?» Otro dijo.

«Sahroni emng Wadadidaw», dijo el ciudadano.

No solo los tratamientos faciales, el estilo de vida de Ahmad Sahroni a menudo le da la cabeza. En algunas cargas, se decía que el atuendo que usaba podía llegar a una decena de miles de millones de rupias. Por ejemplo, una vez apareció con un reloj de Rp4.8 mil millones y un automóvil por valor de Rp12 mil millones, de modo que una vez que el total OOTD pudiera penetrar Rp16 mil millones.

Incluso para las actuaciones formales, los zapatos RP20 millones se combinaron con relojes de Rp4.8 mil millones y Rp6 mil millones de automóviles hicieron que la fuerza total de Sahroni llegó a Rp10.8 mil millones.

Con todo ese lujo, el público tenía curiosidad por la cantidad de riqueza de Sahroni. Basado en el Informe de Activos del Organizador Estatal (LHKPN) para el período 2024 presentado en febrero de 2025, la riqueza total de Sahroni se registró en RP328.9 mil millones. Admitió que todos sus logros se obtuvieron del negocio de combustible que fue pionero desde cero.

«Compré combustible en el país y los vendí a barcos extranjeros a un precio más costoso», dijo Sahroni en una ocasión diferente.