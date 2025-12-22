Ahmad Najib invita a los cuadros del PAN occidental a luchar contra la difamación y utilizar inteligentemente las redes sociales

Jacarta – Presidente del Consejo de Liderazgo Regional Partido del Mandato Nacional (DPW PAN) Java Occidental, Ahmad Najib enfatizó la importancia de la ética de la comunicación digital para todos los cuadros del PAN.

Lea también: El momento en que Zulkifli Hasan come satay mientras fuma un cigarro durante una visita a Aceh es el centro de atención



Así lo transmitió Najib en la Conferencia Regional del PAN del DPW (Musda) que se celebró el domingo 21 de diciembre de 2025. También estuvo presente el Presidente General del PAN. Zulkifli Hasan o Zulhas y Sekejnnya, Eko Patrio, así como el vicepresidente de PAN Viva Yoga y Bima Arya en el evento.

Frente a miles de cuadros, Najib enfatizó que redes sociales debe ser un medio para transmitir la verdad, no una herramienta para dividir en medio del rápido flujo de información y la globalización,

Lea también: Roblox pateado, decenas de residentes inflamados



Pidió a cuadros del PAN alejarse de toda forma de narrativa que contenga contenidos calumniaodio y cuestiones SARA (Etnia, Religión, Raza e Intergrupo).

Según él, proteger las palabras habladas y escritas en el ciberespacio es parte de los esfuerzos por hacer avanzar una nación civilizada.

Lea también: Las redes sociales, la inteligencia artificial y los hoteles económicos son pilares para los ciudadanos indonesios que planifican las vacaciones de Navidad



«Evite narrativas con sabor a calumnia, odio y SARA. Utilice las redes sociales sabiamente en aras del avance de una nación civilizada», dijo Najib.

Para su información, este Musda simultáneo marca el final del período de gestión del DPD PAN a nivel de distrito/ciudad para el período 2020-2025.

Con esta nueva estructura, West Java PAN apunta a un desempeño más sólido a partir de enero de 2026.

A través de una estructura organizativa más moderna y el fortalecimiento de la ética de la comunicación en las bases, Najib es optimista de que el PAN pueda aumentar su adquisición de escaños legislativos en las próximas elecciones legislativas de 2029.

El principal objetivo del partido en el futuro no es sólo ganar votos, sino también garantizar que el proceso político se base en los valores de honestidad y unidad.