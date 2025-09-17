Ahmad Dofiri se considera apropiado para liderar la reforma de la policía nacional

Yakarta, Viva – La Comisión de la Policía Nacional (Kompolnas) evalúa Ahmad dofiri es la figura correcta para liderar el esfuerzo Reforma policía.

La declaración fue transmitida por el comisionado de Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, en Yakarta el miércoles para responder a la inauguración de Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Orden Pública y Reforma policial.

Anam dijo que Dofiri tenía un alto compromiso de hacer personal Polri Como oficial de policía profesional, humanista y lejos de varias violaciones.

«Su compromiso de hacer un seguimiento de varias violaciones por parte de los miembros de la policía, eso también es un buen seguimiento», dijo.

El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Además, consideró que Dofiri tenía firmeza al tratar los problemas internos de la policía. Según él, la firmeza convirtió a Dofiri en una figura respetada en la policía.

«Además de su inteligencia porque él recibió el premio Adhi Makayasa, pero también por su estricta actitud hacia varios problemas que existen en la policía. Eso es importante», dijo.

En cuanto al aspecto de la comunicación, Anam también consideró que Dofiri tiene buenas habilidades de comunicación. Eso se ha sentido cuando estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por lo tanto, consideró que Dofiri era la figura correcta para ocupar el cargo de asesor presidencial en el campo de la seguridad y la reforma policial.

«Creo que esta es una buena cita porque además de conocer los diversos problemas de la policía interna, pero también al mismo tiempo también se sabe que es firme internamente en la policía», dijo.

El miércoles por la tarde, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló a Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Reforma Pública y Policía en el Palacio Estatal, Yakarta.

La inauguración de Ahmad Dofiri se basó en el decreto presidencial de la República de Indonesia y el número 97/p de 2025 con respecto al despido del Jefe de Comunicación Presidencial, el Jefe y Diputado del Jefe Presidencial de Personal, así como el Nombramiento del Jefe y Adjunto de la Agencia de la Agencia, el Jefe de Estado Mayor y el Asesor Especial del Presidente del Presidente de Seguridad y la Orden Pública, y el Nombramiento de la Reforma del Jefe y Adjunto de la Agencia, el Jefe de Estado Mayor y el Asesor Especial del Presidente del Presidente de Seguridad y la Orden Pública, y la Reforma de la Collos de la Collo.

«Designe a Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Orden Público, y la reforma policial», dijo el diputado de la administración de la Secretaría del Ministerio de Estado, Nanik Purwanti, al leer el decreto presidencial en el Palacio Estatal, Yakarta, el miércoles.



Presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Estatal, Central Yakarta

Determinación de Ahmad Dofiri como asesor especial del presidente de seguridad y orden público, y la reforma policial al 16 de septiembre de 2025.

El nombramiento de Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Reforma Pública y Policía, también estuvo en línea con el presidente Prabowo Subianto, quien se estaba preparando para el Decreto Presidencial (Keppres) relacionado con el establecimiento de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía.

La Comisión se formó para formular varias ideas de cambio que deben hacerse al cuerpo de la Policía Nacional, para ser presentadas al Presidente.

Dofiri es un oficial de policía de alto rango que ha ocupado una serie de puestos estratégicos del Cuerpo de Bhayangkara, los puestos incluyen el subdirector de policía, el Inspector de Supervisión Nacional (Irwasum) de la Policía Nacional y el Jefe de la Agencia de Inteligencia y Seguridad de la Policía Nacional (Kabaintelkam). (Hormiga)