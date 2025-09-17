Ahmad Dofiri espera la dirección de Prabowo sobre el comité de reforma policial

Yakarta, Viva – Asesor Especial del Presidente Campo de seguridad y orden de la comunidad (kamtibmas) y reforma policial, Ahmad dofiri Habló sobre el plan del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto forma Comité de reforma policial.

Leer también: Con respecto a la reforma policial, el jefe de policía nacional confirmó abierto a la evaluación



Dofiri admitió que todavía estaba esperando la dirección de Prabowo relacionada con la formación del comité de reforma policial.

«Simplemente nos enfrentamos a él. Todavía estamos esperando, deja que primero, luego los pasos serán», dijo Dofiri a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Las mujeres de Tanodi necesitan mantener el equilibrio, la historia de Megawati alguna vez cocinó arroz frito para Prabowo



Dofiri tampoco habló mucho cuando se le preguntó si el comité de reforma policial celebraría una organización no gubernamental (ONG). Porque no se ha formado el Comité de Reforma de la Policía.

«Todavía no se ha formado», dijo.

Leer también: El historial de Muhammad Qodari, un observador político que ahora es el jefe de PRABOWO’s Choice KSP



Previamente informó que el presidente indonesio Prabowo Subianto planea formar un comité de reforma policial en el contexto de la mejora institucional general y la evaluación de Polri.

El plan para establecer el Comité de Reforma de la Policía fue revelado directamente por el Ministro del Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

«Por supuesto, todos amamos a la institución policial, pero, por supuesto, hay algunas cosas que podrían necesitar mejorarse, evaluar y que es común para todas las instituciones», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Estatal, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Explicó que la composición del comité de reforma policial también estaba siendo compilada por el gobierno. Prasetyo no reveló más sobre la composición de los miembros del comité, solo mencionó que se llenaría de varios círculos.

«Todavía no, el presidente no ha sido nombrado, acaba de compilarse a sus miembros. Muchos», explicó.

Prasetyo dijo que más tarde, el equipo del Comité de Reforma de la Policía también se anunciaría al público después de que se formara oficialmente. Dijo que el anuncio del comité se entregaría a más tardar esta semana.

«Espera, si Dios quiere, esta semana. Ser compilado, está siendo preparado (decreto presidencial)», concluyó.